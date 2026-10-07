TBMM Başkanvekilliği'nde değişim: Bozdağ görevi Beyazıt'a devretti

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, sağlık sorunları gerekçesiyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Bozdağ'ın vazifesini AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın devralacağını açıkladı.

Erdoğan, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen TBMM Başkanvekilliği görevini fedakarlıkla sürdürdüğü için Bozdağ'a şükranlarını sundu.

Bozdağ görevini Beyazıt'a devretti

Bozdağ, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiği TBMM Başkanvekilliği görevini, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'a devretti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"3,5 yıldır onurla ve şerefle deruhte ettiğim Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevimi, Tokat Milletvekilimiz ve değerli kardeşim Sayın Yusuf Beyazıt'a devrettim. Bugün TBMM Başkanvekilliği görevini devrettiğim, değerli yol ve dava arkadaşım, kardeşim Tokat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Beyazıt'a yürekten başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun."

Çelik'ten, TBMM Başkanvekilliğine seçilen Beyazıt'a tebrik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, TBMM Başkanvekilliğine seçilen AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ı tebrik etti.

Çelik, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "TBMM Başkanvekilliği görevine seçilen AK Parti Tokat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Beyazıt'ı tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yusuf Beyazıt kimdir?

Yusuf Beyazıt, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. TODAİE’de yüksek lisansını yaptı.

İstanbul Belediyesinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği; Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıflar Bankası, Güneş Sigorta ve Vakıf Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

26 ve 27. Dönemlerde Tokat Milletvekili seçildi. 26. Dönemde TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Kurucu Başkanı olarak görev yaptı. 27. Dönemde AK PARTİ Grup Disiplin Kurulu Başkanlığı, Türkiye-Danimarka Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı ve Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanıdır.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Beyazıt, evli ve 3 çocuk babasıdır.