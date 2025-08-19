  1. Ekonomim
Meclis'te bugün yapılacak olan komisyon toplantısı öncesinde Meclis önünde Beyaz Toros yakma eylemi yapıldı.

TBMM binası önünde hareketli dakikalar! Beyaz Toros ateşe verildi
Araca kısa sürede müdahale edildi, yangın söndürüldü.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı

Meclis önünde yakılan beyaz Toros'un ardından Ankara Emniyeti olay hakkında bir açıklama yayınladı.

Aracı yakan şahsın Mersin'de ikamet ettiği, psikolojik rahatsızlıkları ve çok sayıda suç kaydı olduğu ifade edildi.

Şahsın gözaltına alındığını belirten emniyet, olayla ilgili tahkikat başlattığını da açıkladı.

Gözaltına alınan şahsın görüntüsü ortaya çıktı

Beyaz Toros'u yakan şahsın gözaltına alındığı görüntü ortaya çıktı.

