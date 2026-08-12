TBMM çalışmalarına ara verdi: 1 Ekim'e kadar tatile girdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 10 Ağustos Pazartesi gününden itibaren tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Genel Kurul, 10 Ağustos Pazartesi gününden başlamak ve 1 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi. Söz konusu karar, Genel Kurulun 10 Ağustos tarihli 125'inci Birleşiminde alındı.