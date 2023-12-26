TBMM Dışişleri Komisyonu kritik karar için toplanıyor: İsveç’in NATO'ya üyeliği onaylanacak mı?

TBMM Dışişleri Komisyonu, bugün yapılacak toplantıda, İsveç’in NATO'ya üyeliğini görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İskandinav ülkesinin NATO üyeliğini, Türkiye'nin ABD’den F-16 savaş uçağı satın alma talebi ile ilişkilendirmesinden kısa bir süre sonra kanun teklifi TBMM’ye sevk edildi.

Erdoğan, bu ay başında yaptığı bir açıklamada ise Ankara’nın İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanması konusunda TBMM ve ABD Kongresi’nin eş zamanlı hareket etmesini istedi.

Erdoğan ayrıca Kanada ile diğer NATO müttefiklerinin Türkiye'ye uygulanan silah ambargolarını kaldırmasını talep etti.

Türkiye, mevcut filosunu modernize etmek için ABD’den 40 yeni F-16 savaş uçağı ve kiti satın almak istiyor.

İki ülkenin NATO’ya başvurusu

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya, NATO'ya katılım başvurusu yaptı. Ancak Türkiye, iki ülkenin Ankara'nın "terörist olarak nitelendirdiği grupları koruduğu" gerekçesiyle itirazda bulundu. Finlandiya'nın üyelik başvurusunu nisan ayında onay veren Türkiye, Macaristan ile birlikte İsveç'e henüz onay vermiş değil.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İsveç'in üyeliğinin onaylanmasına ilişkin tasarıyı ekim ayında parlamentoya sundu.

16 Kasım’da başlayan görüşmeler ertelendi

TBMM Dışişleri Komisyonu, tasarıyı ilk kez 16 Kasım'da görüşmeye başladı. Bununla birlikte Dışişleri Komisyonu’nda, görüşülmeye başlanan kanun teklifi üzerindeki müzakerelerin ertelenmesi kararlaştırıldı. Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından AK Parti milletvekillerinin kabul edilen önergesiyle müzakerelerin ertelenmesi kararı alındı. Önergede, "Görüşülmekte olan konunun açıklığa kavuşmaması ve müzakerelerin yeterince olgunlaşmaması nedeniyle teklifin maddelerine geçilmemesi ve sonlandırılması" ifadeleri yer aldı.

Tasarının onay için TBMM'de oylamaya sunulmadan önce Dışişleri Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tasarıyı imzalayarak süreci tamamlamış olacak.

Macaristan hükümeti, İsveç'in NATO üyeliğini neden hala onaylamadığı konusuna net bir açıklama getirmiyor. Macar hükümeti, daha önceki açıklamalarında Türkiye'nin onaylaması halinde İsveç'in üyeliğine engel olmayacağının işaretini vermişti.