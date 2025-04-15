TBMM Genel Kurulu toplandı

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını anımsatarak, polisliğin yalnızca bir meslek değil, bir yaşam biçimi olduğunu ifade etti.

Polisin, devletin varlığı, milletin birlik ve beraberliğinin en önemli teminatı olduğunu vurgulayan Tipioğlu, emniyet teşkilatının en büyük gücünün halkla kurduğu güven bağı olduğuna dikkati çekti. Tipioğlu, "Bizler, sadece polisimize teşekkür etmekle yetinmemeli, onların görevlerini en iyi şekilde yapabilmesi için gerekli tüm imkanları sağlamalı ve destek olmalıyız. Fedakar evlatlarımızın hak ettiği şartları sağlamak, polisimizin özlük haklarını, sosyal imkanlarını, çalışma koşullarını geliştirmek hepimiz görevidir. Çünkü huzur yalnız sokakta değil, o huzuru sağlayanın hem yüreğinde hem evinde hem de işinde olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, zirai dondan etkilenen yerlerin doğal afet bölgesi ilan edilmesi ve çiftçinin zararının devlet tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmalarının ardından düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi.

Öte yandan Peru-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Vivian Olivos Martinez ve beraberindeki heyet, Genel Kurul çalışmalarını bir süre izledi.