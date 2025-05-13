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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı.

Haber Merkezi
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TBMM Genel Kurulu toplandı
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Meclis Başkanvekili Celal Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı. Eczacıların, mesleklerini onurlu bir şekilde yürütmek için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ersoy, bu meslek grubunun, salgın dönemindeki fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini söyledi.

Ersoy, eczacılık fakültelerinde kontenjanların artırılmasını, özellikle kırsal kesimdeki eczacılara pozitif ayrımcılık yapılmasını istedi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda firmanın kapandığını, diğerlerinin ise üretim kapasitelerini azalttığını söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, savaşlar nedeniyle dünya genelinde engelli birey sayısının artışına dikkati çekti.

Engellilerin, 2002 yılı öncesinde hem sistemin hem toplumun kıyısına itildiğini belirten Öncü, AK Parti iktidarlarında engelliler için hayata geçirilen yenilikleri anlattı.

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