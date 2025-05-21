TBMM Genel Kurulu toplandı

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarmak için Gümüşhane'nin desteklerin yanı sıra bölgeye özgü stratejik yatırımlara da ihtiyacı olduğunu söyledi.

Şehrin kalkınmasına katkı sunacak projelerin başında yerinde istihdamı destekleyen yatırımların geldiğini belirten Küçük, "Çağrı merkezi benzeri hizmet sektörüne yönelik yatırımların büyük şehirlerden Gümüşhane gibi illerimize aktarılması büyük önem arz etmektedir. Genç ve nitelikli nüfusa sahip ilimiz, bu tür projeler için gerekli altyapı ve insan kaynağına sahiptir." dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, bugün Çerkes sürgününün 161'inci seneidevriyesi olduğunu anımsattı. Sarı, "Bu soykırımın Türkiye'de de dünyada da Birleşmiş Milletler tarafından tanınarak, Çerkeslerin yaşamış olduğu bu zulmü tüm dünyaya göstermek zorundayız. Eğer bu soykırımı tanımazsak, ondan sonra olan soykırımların önünü alamayız." diye konuştu.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Gabar Dağı'nı "büyük bir kalkınma anıtı" olarak tanımladı.

Gabar'da çıkan petrolün, insanların kaderini değiştirecek kudrette olduğunu söyleyen Tatar, "Bu topraklar yıllarca terörle, yoksullukla anıldı ama bugün artık üretim, yatırım ve istikrarla anılıyor. Bu sebeple buradan çok net bir talebimizi dile getirmek istiyorum; Gabar'da çıkan petrolden elde edilen gelirin yüzde 2'si Şırnak'a ayrılmalıdır. Bu kaynak o dağda doğmuşsa, refahı da o dağın çocuklarına ulaşmalıdır" ifadesini kullandı.