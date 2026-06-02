TBMM Genel Kurulu toplandı

Meclis Başkanvekili Celal Adan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, "Afyonkarahisar'ın sorunları" hakkındaki konuşmasında, Kurban Bayramı'nda çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu belirterek, kentin yalnız bırakıldığını savundu.

Arpa ve buğday alım fiyatlarının yetersiz olduğunu dile getiren Olgun, çiftçinin borçlarını ödeyemediğini ileri sürdü. Olgun, Sandıklı ilçesindeki dolu yağışının çiftçiyi mağdur ettiğini aktararak, ilçenin afet bölgesi ilan edilmesini istedi.

DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Siirt'teki vatandaşların temel hizmetlere ulaşamadığını iddia etti.

Sorunların bilindiğini ancak çözüm üretilmediğini öne süren Sarıtaş, kesintilerin yaşandığı Siirt'te su sorununa çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

"Siyonist canileri durdurmalıyız"

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan "Filistin barış süreci" hakkındaki konuşmasında, Filistinlilerin Kurban Bayramı'nı yaşayamadığını belirtti.

Filistinlilerin dünyanın gözünün önünde katledildiğini vurgulayan Turan, İsrail'in istediği yere saldırdığına dikkati çekti.

Uluslararası kuruluşların İsrail'e müdahale etmediğini söyleyen Turan, "İsrail, sanki hukuktan muaf. Artık buna 'dur' demek gerekiyor. Bütün uluslararası düzen enkazın altında kalmıştır. TBMM, bütün partilerimizle kardeşlerimizle tarihin doğru yerinde durdu, tepkisini ortaya koydu. Türkiye yine en güçlü şekilde zulme karşı tepkisini ortaya koyuyor ama yetmiyor. Hep birlikte bir şeyler yapmalıyız. Artık bu siyonist canileri durdurmalıyız." ifadelerini kullandı.

Eylemler yapılması, Meclis'teki konuşmalarda İsrail'in zulmünün aktarılması gerektiğini dile getiren Turan, bu konuda birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

Turan, "İnanıyorum ki sonunda galip gelecek olan hak olacaktır. Zalimler mutlaka yenilenecektir. Tarih buna şahittir. Zalimler, döktükleri kanların hesabını tek tek ödeyeceklerdir. Hepimiz dayanışma içerisinde sözümüzü yükseltmek zorundayız." dedi.