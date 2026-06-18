TBMM Genel Kurulu toplandı

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, toplumda öğrenci affına yönelik büyük bir beklenti olduğunu söyledi.

Çok sayıda öğrencinin çeşitli sebeplerle eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldığını ifade eden Çalışkan, "Ekonomik zorluklar, ailevi nedenler, sağlık sorunları, deprem sonucu göç gibi nedenlerle azami süreye bir şekilde takılıp mezuniyetini tamamlamayan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi var. Bunların sayısının 1,5-2 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Öğrenciler büyük bir heyecan içerisinde Meclis'ten çıkacak kararı bekliyor. TBMM böylesine önemli bir soruna duyarsız kalmamalıdır. En acil yapılması gereken işlerden biri öğrenci affıdır." diye konuştu.

Çalışkan, çıkarılacak öğrenci affının bütçeye hiçbir maliyeti bulunmadığına da işaret etti.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Karadeniz Ereğli'nin ve Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümlerini kutladı, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri minnetle andı.

Karadeniz Ereğli'nin tarih boyunca stratejik önemi, üretim gücü ve vatanına bağlı insanlarıyla öne çıktığını vurgulayan Bozkurt, 8 Haziran 1920'de bölgede başlayan işgalin milletin azmi ve kararlılığıyla uzun süre devam edemediğini ve 18 Haziran 1920'de bölgenin işgalden kurtarıldığını anımsattı.

Bozkurt, "Bu tarihler yalnızca birer kurtuluş günü değil, bağımsızlık uğruna verilen fedakarlıkların, vatan sevgisinin ve milli iradenin zaferle taçlandığı şanlı dönüm noktalarıdır." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, "teröre verilen tavizlerin milli birliğe, beraberliğe ve Cumhuriyete yönelik tehditlerinin sebep ve sonuçlarına" ilişkin konuşmasında, terör örgütü PKK'nın emperyalistlerin taşeronluğunu yaptığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın on binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu hatırlatan Uz, şu sözleri sarf etti:

"Eli kanlı terör örgütünün, eli kanlı elebaşı olan kişi, sözde barışın muhatabı, kurucu önderi olamaz. Barış sürecinin siyasi koordinatörü hiç olamaz. Bu sıfatları verenler, pazarlamaya çalışanlar bilmelidir ki bu milletin hafızası mezar taşlarından daha sağlamdır. Bu örgüt, Kürt'ün, Türk'ün, Arap'ın, Zaza'nın, bu coğrafyada yaşayan her halkın katilidir. Eli kanlı örgütün uzantıları iyi bilmelidir ki PKK'yı Kürtlerle eşitlemek demek, terörist başını Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi gibi göstermek bu millete yazılmış en büyük ihanettir."

Genel Kurulda, Uz'un konuşmasının ardından DEM Parti ile İYİ Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın devam etmesi üzerine TBMM Başkanvekili Pervin Buldan birleşime ara verdi.