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TBMM Genel Kurulu toplandı: "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Haber Merkezi
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TBMM Genel Kurulu toplandı: "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı
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Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bir defa altın kemer kazanan güreşçilere "devlet sporcusu" ünvanı verilmesi ve sporcu şeref aylığı bağlanması amacıyla MHP grubu olarak hazırladıkları kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'de demokrasinin büyük bir tehdit altında olduğunu öne sürerek, seçilmiş bir milletvekili, 14 belediye başkanı, sanatçılar, gençler ve sendikacıların bugün cezaevinde olduğunu söyledi.

Muhalefetsiz bir Türkiye'nin istendiğini savunan Başarır, "Orta Doğu'da seçimle gelen iktidarlar ne yaptı? Televizyon kanallarını kapattı, muhalifleri, siyasileri tutuklattı. Muhalefeti yok etti. Şimdi o ülkedeki insanlar bir dilim ekmeğe muhtaç. Afrika'da, üçüncü dünya ülkelerinde bunu gördük. Türkiye'yi de böyle yapmak istiyorlar. Yarın hepimiz için geç olabilir. Tüm yurttaşlarımıza sesleniyoruz; iradenize sahip çıkın, demokrasiye sahip çıkın." ifadelerini kullandı.

Başarır, "Biz, belediye başkanlarımızın arkasındayız." dedi.

Başarır'ın konuşmasını tamamlamasının ardından CHP sıralarındaki milletvekilleri, haklarında soruşturma yürütülen bazı belediye başkanlarının fotoğraflarıyla "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı olduğunu anımsatarak, "Srebrenitsa'da yaşanan bir savaş değil, bir insanlık suçuydu. Bir ihmal değil, bilinçli bir suskunluktu. O gün sadece bir şehir değil, insanlık da düşürüldü." diye konuştu.

Etnik kimlikleri ve inançları sebebiyle Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın, bugün Müslüman oldukları için Gazze'de, Filistin'de tekrarlandığını söyleyen Özen, "Srebrenitsa'da olduğu gibi Gazze'de de masum insanların hayatları, uluslararası siyaset ve çatışmaların kurbanı olmaktadır." dedi.

Özen, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, 11 Temmuz 1995'in Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü ilan edildiğini, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla genelge yayımlandığını da anımsattı.

Özen'in konuşmasının ardından CHP milletvekilleri "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" şeklinde slogan attı.

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