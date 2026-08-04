TBMM Genel Kurulu, toplantı yeter sayısı bulunamadığı için kapandı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

TBMM Genel Kurulu'nda, YENİ Yol Grubu'nun, Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ ve 19 milletvekilinin imzasını taşıyan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından belediyelere yönelik yürütülen adli ve idari süreçlerin araştırılmasına ilişkin Meclis araştırması önergesinin bugün görüşülmesine yönelik grup önerisi ele alındı.

"Hukuk kişiye göre uygulanıyorsa, hukuk olmaktan çıkar"

YENİ Yol Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, belediyelere yönelik soruşturmaların tarafsız ve bağımsız yargı tarafından yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Kim suç işlemişse hukuk önünde mutlaka hesap vermelidir ancak hangi hukuk önünde? Tarafsız, bağımsız ve objektif bir yargı önünde" dedi. Hukukun siyasi aidiyete göre uygulanmaması gerektiğini savunan Özdağ, "Hukuk kişiye göre uygulanıyorsa hukuk olmaktan çıkar, siyasetin aracı haline gelir. Hukuk sadece muhalefete karşı işletiliyor algısı oluşturuyorsa o zaman sadece belediyeler değil devletin adalet mekanizması da yıpranır" ifadelerini kullandı.

Belediyelere yönelik soruşturmaların, görevden uzaklaştırmaların ve kayyum uygulamalarının TBMM tarafından araştırılması gerektiğini belirten Özdağ, "Eğer yürütülen işlemlerin tamamının hukuka uygun olduğuna inanıyorsanız gelin, bu araştırmaya destek verin, millet samimiyetinizi görsün" çağrısında bulundu.

"Hukuk iktidarın siyasi rakiplerini terbiye etme aracına dönüşmemeli"

İYİ Parti Grubu adına konuşan Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, kamu kaynaklarını hukuka aykırı kullanan herkesin yargılanması gerektiğini belirterek, "Hukuk, iktidarın siyasi rakiplerini terbiye etme aracı hâline getirilmemelidir" dedi. Muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlarla iktidar belediyelerine ilişkin iddiaların aynı şekilde ele alınmadığını savunan Aydın, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Melih Gökçek dönemine ilişkin dosyalarını örnek gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında yürütülen süreçleri de eleştiren Aydın, tutuklamaların cezaya dönüşmemesi gerektiğini ifade ederek, YENİ Yol Grubu'nun önerisini desteklediklerini söyledi.

"Operasyon düzenlenen CHP'li belediye sayısı 43'e ulaştı"

CHP Grubu adına konuşan Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Menderes Belediyesi'ne yönelik operasyonla birlikte operasyon düzenlenen CHP'li belediye sayısının 43'e, tutuklu belediye başkanı sayısının ise 30'a yükseldiğini söyledi. Yolsuzlukla mücadelenin bağımsız ve tarafsız yargı eliyle yürütülmesi gerektiğini belirten Öztürkmen, AK Parti döneminde AK Partili belediyelere ilişkin Sayıştay raporlarının dikkate alınmadığını öne sürdü. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek hakkında hazırlanan ön inceleme raporlarını hatırlatan Öztürkmen, belediyelere yönelik soruşturmalarda çifte standart uygulandığını savundu.

"Kayyum uygulamaları olağan yönetim pratiğine dönüştürüldü"

DEM Parti Grubu adına konuşan Mardin Milletvekili George Aslan, partisinin yıllardır kayyum uygulamaları ve belediyelere yönelik operasyonlarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Belediyelerde yolsuzluk iddialarının bağımsız yargı tarafından araştırılması gerektiğini ifade eden Aslan, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradenin idari kararlarla ortadan kaldırılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Kayyum uygulamalarının toplumun adalet duygusunu zedelediğini savunan Aslan, DEM Parti'nin YENİ Yol Grubu'nun önerisini desteklediğini açıkladı.

"Sandıkta alınamayan irade yargıyla alınmaya çalışılıyor"

Yeni Parti Grubu adına konuşan Ordu Milletvekili Seyit Torun, iktidarın 31 Mart 2024 seçim sonuçlarını kabul edemediğini öne sürerek, "Sandıkta alamadığı iradeyi maalesef yargıyı kullanarak almaya çalışıyor" dedi. Yolsuzluk yapan herkesin yargılanması gerektiğini vurgulayan Torun, soruşturmaların cezaya, tutuklamaların mahkûmiyete ve kayyum uygulamalarının seçim sonuçlarını değiştirme aracına dönüştürüldüğünü savundu. Muhalefet belediyelerine yönelik operasyonların siyasi olduğunu ileri süren Torun, "Gelin, bu önergeyi kabul edelim; kim haklı, kim haksız, hangi dosya hukuki, hangi işlem siyasi Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırsın" çağrısında bulundu.

Öneri üzerindeki görüşmelerin ardından yapılan iki ayrı yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamayınca, TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Genel Kurul birleşimini 5 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.