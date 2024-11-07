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TBMM İçişleri Komisyonu toplandı: 17 kanun ve 1 KHK'da değişiklik öngörülüyor

TBMM İçişleri Komisyonu, Dahiliye Memurları Kanunu ile bazı diğer kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına yönelik Kanun Teklifini görüşmek amacıyla toplandı.

Haber Merkezi
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TBMM İçişleri Komisyonu toplandı: 17 kanun ve 1 KHK'da değişiklik öngörülüyor
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TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, kanun teklifi ile İçişleri Bakanlığı'nı ilgilendirdiğini belirterek, 17 kanun ve bir kanun hükmünde kararnamede değişiklik ön görüldüğünü ifade etti.

"Ateşli silahlar kanun kapsamına alınmaktadır"

Soylu, “En az üç yıl kaymakamlık yapmış olanlardan göreve atananların, bu görevlerdeki hizmet sürelerinin mülki idare hizmet sınıfında geçmiş sayılmasına ilişkin hükmün atanılan görevler yönünden kapsamı genişletilmektedir. Anayasa Mahkemesi iptal kararı doğrultusunda mülkiye müfettişlerinin kimler tarafından atanacağı, teftiş, denetim, inceleme, araştırma, soruşturma görevlerinin mülkiyet müfettişleri tarafından yerine getirileceği ve mülkiyet müfettişlerinin yetkileri düzenlenmektedir. İl valiliği yapmış olanların Genel Müdürlüğe atanması durumunda hak kayıplarını engellemek marifetiyle valilik maaşını almaları sağlanmaktadır.

Ateşli silahların parçaları Kanun kapsamına alınması, ateşli silahlara yönelik cezaların arttırılmasına yönelik ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunda yapılan değişiklikler ile ateşli silahlar kanun kapsamına alınmaktadır. Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan, bulunduran kişilere verilen cezanın alt sınır bir yıldan iki yıla üst sınır üç yıldan dört yıla çıkarılıyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kocaeli milletvekili Veysal Tipioğlu sunum yaparak kanun teklifi hakkında bilgi verdi.

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