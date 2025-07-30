TBMM kapandı, partiler sahaya iniyor

CANAN SAKARYA

Siyasi partiler Meclisin açılacağı 1 Ekim tarihine kadar yaz aylarında sahada yapacakları çalışmalarına ilişkin yol haritalarını belirledi. Geçtiğimiz günlerde Kızılcahamam’da gerçekleştirdiği kampta önümüzdeki dönemin stratejisini belirleyen AK Parti’nin son MYK toplantısı sonrasında Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ağustos ayını boş geçirmeyeceklerini, 14 Ağustos’ta AK Parti’nin 24. yaşının kutlanmasının ardından yeni bir kampanyayı başlatacaklarını duyurdu. “Türkiye Buluşmaları “ adı altında gerçekleştirilecek toplantılarda, AK Parti’nin gündemindeki öncelikli başlık Terörsüz Türkiye süreci olacak. Parti yöneticileri, milletvekilleri ve zaman zaman bakanların da katılacağı bu buluşmalarda hem icraatlar anlatılacak hem de vatandaşların talepleri, beklentileri, eleştirileri dinlenecek. Yeni anayasa çalışmaları da AK Parti’nin gündemindeki diğer bir başlık olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında oluşturulan Anayasa Komisyonu yaz aylarında düzenli olarak toplanarak, yeni ve sivil anayasa hedefi doğrultusunda hazırlıkları yapacak.

CHP’nin mitingleri hız kesmeden sürdürecek

19 Mart’tan bu yana “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleriyle sahada olan CHP, her hafta gerçekleştirdiği mitingleri yaz ayları boyunca sürdürerek, belediyelere gerçekleştirilen operasyonları gündemde tutmaya devam edecek. Bir yandan da parti programını yenilemek için çalışma başlatan CHP, eylül ayında yapmayı planladığı program kurultayı için çalışmalarını sürdürecek. Öte yandan 39. Olağan Kurultay takvimini açıklayan CHP’de 13 Ağustos’ta ilçe kongresi delege seçimleri, 13 Eylül’de ilçe kongreleri, 5 Ekim’de il kongreleri başlayacak.