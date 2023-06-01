TBMM ne zaman açılacak? Yemin töreni ne zaman?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasıyla birlikte yemin törenleri başlayacak.

Meclis çalışmaları ve TBMM'nin gündeminde hangi yasaların yer alacağı merak ediliyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

YSK, kesin sonuçları bugün açıklayacak. Milletvekilleri, 2 Haziran Cuma günü 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı’nın açılışında yemin edecek.

En yaşlı üye Meclis'i yönetecek

Açılışı en yaşlı üye 1 Ocak 1948 doğumlu Devlet Bahçeli yönetecek.

Devlet Bahçeli, Geçici Meclis Başkanı sıfatıyla yemin edecek. Bahçeli'nin ardından milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabetik sırasına göre sırayla yemin edecek.

Milletvekilleri yemin etmelerinin ardından resmen göreve başlamış olacak.

Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekiller, katıldıkları ilk birleşimde yemin edecekler. İmtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatlarından kaynaklanan haklardan yararlanamayacaklar.