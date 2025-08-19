TBMM önünde araç yakmıştı: Sebebi ÖTV indirimi çıktı!

Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde beyaz toros yakıldı.

Konuya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, araç yangının Mersin'de yaşayan, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4. Toplantısı öncesinde yaşanan olay nedeniyle Meclis çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından şüphelinin adli sicil kaydına ilişkin açıklama yaptı.

Şüphelinin hurdacılık yaptığı aktarılan açıklamada "Yapılan incelemede şahsın Mersin’de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve ‘Hurda Araç Teşviki’yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir." denildi.

Şüpheli M.E.F'nin aralarında “Hırsızlık”, “Motorlu Taşıt Hırsızlığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tehdit” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edildi.

Şüphelinin psikiyatri tedavisi gördüğü de ortaya çıkarken 11 Mayıs 2018 tarihinde de “10 yıl cezaevinde yattım” diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlendi.