  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM önünde araç yakmıştı: Sebebi ÖTV indirimi çıktı!
Takip Et

TBMM önünde araç yakmıştı: Sebebi ÖTV indirimi çıktı!

TBMM önünde, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı öncesinde beyaz toros marka bir araç yakıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, sürücünün ÖTV indirimi çıkmamasından dolayı araç yaktığı tespit edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM önünde araç yakmıştı: Sebebi ÖTV indirimi çıktı!
Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde beyaz toros yakıldı.

Konuya ilişkin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, araç yangının Mersin'de yaşayan, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F tarafından gerçekleştirildiği aktarıldı.

Şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4. Toplantısı öncesinde yaşanan olay nedeniyle Meclis çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından şüphelinin adli sicil kaydına ilişkin açıklama yaptı.

Şüphelinin hurdacılık yaptığı aktarılan açıklamada "Yapılan incelemede şahsın Mersin’de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve ‘Hurda Araç Teşviki’yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir." denildi.

Şüpheli M.E.F'nin aralarında “Hırsızlık”, “Motorlu Taşıt Hırsızlığı”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Tehdit” ve “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edildi.

Şüphelinin psikiyatri tedavisi gördüğü de ortaya çıkarken 11 Mayıs 2018 tarihinde de “10 yıl cezaevinde yattım” diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlendi.

Uzmanlar yorumladı: Türkiye neden balistik füzelere yöneliyor?Uzmanlar yorumladı: Türkiye neden balistik füzelere yöneliyor?Savunma Sanayi
İhtiyaç kredilerinde son durum! 125 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte oranlar...İhtiyaç kredilerinde son durum! 125 bin TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu? İşte oranlar...Ekonomi
MEB duyurdu: Uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçilecekMEB duyurdu: Uygun okullarda "zilsiz okul" uygulamasına geçilecekGündem
Benzine indirim gelecek mi? İşte 19 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 19 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Gündem
Sanatçı Yakup Cem yaşamını yitirdi
Sanatçı Yakup Cem yaşamını yitirdi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Bakan Fidan’a suikast girişimi iddialarına Dışişleri’nden açıklama
Bakan Fidan’a suikast girişimi iddialarına Dışişleri’nden açıklama
CHP saha çalışmalarını sürdürüyor: İmamoğlu’nu tasfiye etmenin maliyeti 160 milyar dolara ulaştı
CHP saha çalışmalarını sürdürüyor: İmamoğlu’nu tasfiye etmenin maliyeti 160 milyar dolara ulaştı
"Rüşvet" ve "bot" kullanımı iddialarıyla gündeme gelen Spotify 2026'da İstanbul'da ofis açacak
Bakan Ersoy duyurdu: Spotify 2026'da İstanbul'da ofis açacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais Gazetesi için yazdı: Daha adil bir dünya inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha adil bir dünya inşa edeceğiz