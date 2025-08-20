TBMM önünde aracını yakan şahıs tutuklandı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde aracını yakan şahıs tutuklandı.
TBMM önünde 33 FC 312 plakalı aracını yakan M.E.F., yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması’ suçundan hakkında soruşturma başlatılan M.E.F., mahkemeye sevk edildi.
M.E.F’nin Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı, soruşturmanın ise titizlikle devam ettiği kaydedildi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tutuklanan şahıs hakkında açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aracını ateşe veren şahıs hakkında, yürütülen soruşturma kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 170/1-a maddesi gereğince “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan yangın çıkarma fiili nedeniyle tutuklama kararı verilmiştir.
Türk Ceza Kanunu’nun topluma karşı suçlar kısmında yer alan ve genel tehlike yaratan suçlar kapsamında değerlendirilen bu fiillerde, caydırıcılığın sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin temini için kararlılıkla hareket edilmektedir."