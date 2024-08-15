TBMM Filistin özel oturumuna katılmamıştı: Özgür Özel'in ayağı kırıldı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın mensuplarıın sorunlarına cevap verirken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kuruluna hitap ettiği olağanüstü toplantıya katılmayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığını açıkladı.

Başarır, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek" derken, Özel’in Meclis’te yer almayı çok istediğini, Filistin'in haklı mücadelesine sonuna kadar destek verdiğini belirtti.

"Sonradan açıklamayı uygun bulduk"

Başarır açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Buradan da bir kez daha iletiyoruz: Filistin halkının, Filistin devletinin bağımsızlığını ve işgalci İsrail'in bu tutumunu kınıyoruz. Bunları aslında kendisi söyleyecekti ama böyle bir kaza oldu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sabah konuyu söyleyecektik ama toplantı önemli olduğu için toplantıdan sonra açıklamayı doğru buldum.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Genel Kurula hitap ettiği olağanüstü toplantıya, Özgür Özel katılamamıştı.