TBMM tarihinde bir ilk: İki milletvekili evlendi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ile CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu evlendi. İki siyasetçinin evliliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir ilke imza attı.

Meclis tarihinde ilk kez aktif olarak görevde bulunan iki milletvekili dünyaevine girmiş oldu.

Murat Emir kimdir?

Murat Emir, 31 Mart 1969 tarihinde Malatya’nın Hekimhan ilçesinde doğdu. 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Ankara Hastanesi'nde göz hastalıkları alanında ihtisas yaparak uzman doktor oldu.

Emir, 2008 yılında Almanya’daki Heidelberg Üniversitesi’nde Lazer Fiziği üzerine yüksek lisans yaptı.

Tıp kariyeri devam ederken Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdi ve 2009 yılında bu bölümden de mezun oldu.

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde sağlık hukuku üzerine doktora yaparak “Bilim Doktoru” unvanını aldı.

Siyasi kariyerine gençlik yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde başlayan Murat Emir, Haziran 2015, Kasım 2015, 2018 ve 2023 genel seçimlerinde üst üste dört dönem CHP Ankara Milletvekili olarak TBMM’ye seçildi.

Meclis çatısı altında Anayasa Komisyonu Üyeliği ve parti içinde Parti Meclisi Üyeliği gibi kritik görevler üstlendi.

Nisan 2024'te Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen Burcu Köksal'ın ardından CHP TBMM Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

Evrim Rızvanoğlu kimdir?

Evrim Rızvanoğlu, 1980 yılında Van'da doğdu. Yükseköğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlayan Rızvanoğlu, Kaliforniya Eyalet Üniversitesi'nden mezun oldu ve ardından Florida Uluslararası Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi (MBA) üzerine yüksek lisans yaptı.

Eğitim hayatından sonra ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren aile şirketinde üçüncü kuşak yönetici olarak iş dünyasına adım attı.

Siyasi kariyerine 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan liderliğinde kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) kurucu üyelerinden biri olarak başladı. Parti yönetiminde Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2023 Türkiye genel seçimlerinde, DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerine dahil olarak İstanbul 2. Bölge Milletvekili seçildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Çevre Komisyonu Üyesi ve Parlamentolararası Birlik (PAB) Grubu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. 27 Haziran 2025 tarihinde DEVA Partisi'nden istifa eden Rızvanoğlu, siyasi yaşamına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında devam etme kararı aldı.

CHP bünyesinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğine getirilerek Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.