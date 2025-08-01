TBMM "Terörsüz Türkiye" komisyonunun ilk toplantı tarihi belli oldu
"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulacak komisyon ilk toplantısını önümüzdeki hafta gerçekleştirecek
TBMM'de kurulan "Terörsüz Türkiye" komisyonunun ilk toplantı tarihi belli oldu.
TBMM'den yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, komisyon üyelerini 5 Ağustos 2025 Salı günü saat 11:00’de, TBMM Tören Salonu’nda gerçekleştirilecek toplantıya davet ettiği duyuruldu.
Meclis Başkanı Kurtulmuş açılış konuşması yapacak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun açılış konuşması sonrası siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmeleri kısmına geçilecek.
Komisyonun prensipleri belirlenecek
Bu toplantıda ayrıca komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensiplerinin belirlenecek.
Partiler tarafından belirlenen milletvekilleri davet edildi
Toplantıya partiler tarafından komisyona dahil edilen milletvekilleri davet edildi.
Komisyondaki milletvekillerinin isimleri şu şekilde:
Abdulhamit GÜL-Gaziantep Milletvekili
Mustafa ŞEN-Trabzon Milletvekili
Kürşad ZORLU-Ankara Milletvekili
Hüseyin YAYMAN -Hatay Milletvekili
Cüneyt YÜKSEL -İstanbul Milletvekili
Sunay KARAMIK -Adana Milletvekili
Selami ALTINOK-Erzurum Milletvekili
Kemal ÇELİK-Antalya Milletvekili
Mehmet Sait YAZ-Diyarbakır Milletvekili
Mahmut Atilla Kaya-izmir Milletvekili
Şengül KARSLI-İstanbul Milletvekili
Mehmet ŞAHİN-Kahramanmaraş Milletvekili
Ayşe BÖHÜRLER-Kayseri Milletvekili
Radiye Sezer KATIRCIOĞLU-Kocaeli Milletvekili
Tahir AKYÜREK-Konya Milletvekili
Ali KIRATLI-Mersin Milletvekili
Cevahir Asuman YAZMACI-Şanlıurfa Milletvekili
Gökhan DİKTAŞ-Tekirdağ Milletvekili
Burhan KAYATÜRK-Van Milletvekili
Abdurrahman BABACAN-Malatya Milletvekili
Ersan AKSU-Samsun Milletvekili
Murat EMİR-Ankara Milletvekili
Okan KONURALP-Ankara Milletvekili
Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU-Bursa Milletvekili
Mustafa Sezgin TANRIKULU-Diyarbakır Milletvekili
Türkan ELÇİ-İstanbul Milletvekili
Turan Taşkın ÖZER-İstanbul Milletvekili
Oğuz Kaan SALICI-İstanbul Milletvekili
Murat BAKAN-İzmir Milletvekili
Gökçe GÖKÇEN-İzmir Milletvekili
Mehmet Salih UZUN-İzmir Milletvekili
Gülüstan KILIÇ KOÇYİĞİT-Kars Milletvekili
Meral DANIŞ BEŞTAŞ-Erzurum Milletvekili
Hakkı Saruhan OLUÇ-Antalya Milletvekili
Cengiz ÇİÇEK-İstanbul Milletvekili
Feti YILDIZ-İstanbul Milletvekili
Muhammed Levent BÜLBÜL-Sakarya Milletvekili
Halil ÖZTÜRK-Kırıkkale Milletvekili
Yücel BULUT-Tokat Milletvekili
Bülent KAYA-İstanbul Milletvekili
Mehmet Emin EKMEN-Mersin Milletvekili
Mustafa BİLİCİ-İzmir Milletvekili
Zekeriya YAPICIOĞLU-İstanbul Milletvekili
Doğan BEKİN-İstanbul Milletvekili
Ahmet ŞIK-İstanbul Milletvekili
İskender BAYHAN-İstanbul Milletvekili
Mehmet Önder AKSAKAL-İstanbul Milletvekili
Haydar ALTINTAŞ-İzmir Milletvekili