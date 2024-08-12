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TBMM yanıt verdi: Meclis Can Atalay için olağanüstü toplanacak

Vekiliği düşürülen tutuklu Can Atalay için muhalefetin olağanüstü toplanma çağrısına TBMM Başkanlığı yanıt verdi. Meclis'te Atalay için 16 Ağustos'ta toplantı yapılacak.

Haber Merkezi
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TBMM yanıt verdi: Meclis Can Atalay için olağanüstü toplanacak
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, siyasi partileri milletvekillği düşürülen Can Atalay için cuma günü 15.00’te toplantıya çağırdı.

Toplantıda, Atalay hakkındaki AYM kararının okunması halinde, vekilliğinin iade edilmesi sürecinin başlaması gerekiyor.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava kapsamında hapis cezası verilen Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğuna hükmetmişti.

Kararın ardından Atalay'ın avukatları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliye için başvuruda bulundu. Atalay da mahkeme kararına dikkat çekerek, tahliyesini ve milletvekilliğinin yeniden tanınmasını talep etti.

CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, TİP, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Emek Partisi verdikleri ortak dilekçe ile Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı.

Ayrıca TBMM 15 Ağustos Perşembe günü de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ağırlayacak.

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