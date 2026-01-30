TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu taslak raporunu tamamladı

CANAN SAKARYA

Komisyonun teknik altyapı, yatırım ve teşvik başlığı altındaki önerileri arasında Yapay Zeka (YZ) alanında yenilikçi fikir ve ürünlerin geliştirilmesini için, KOBİ’ler, girişimciler ve teknoloji geliştirme kapasitesi yüksek grupların YZ araçlarına erişimini kolaylaştırıcı yatırım, hibe, teşvik ve düşük faizli kredi programları ile vergi indirim ve muafiyetlerinin hayata geçirilmesi önerildi. Kamu desteklerinin başlangıç için yeterli olmakla birlikte orta ve büyük ölçekli YZ girişimlerinin büyümesini sağlayacak risk sermayesi fonları, melek yatırımcı ağları ve teknoloji yatırım bankası gibi yeni finansman mekanizmalarının oluşturulması gerektiği kaydedildi.

Yerel veri merkezleri kurulacak

TBMM’de kurulan Yapay Zekayı Araştırma Komisyonu kısa, orta ve uzun vadede atılması gereken adımlara ilişkin önerilerini hukuki ve etik, eğitim, insan kaynağı ve iş gücü dönüşümü, risk yönetimi ve denetim, teknik altyapı, yatırım ve teşvik, toplum, kültür, sanat ve iletişim, bilimsel araştırma ve Ar-Ge olmak üzere altı başlıkta topladı. Kamu-özel ortaklığıyla, birbirini yedekleyerek kesintisiz hizmet verecek büyük ölçekli yerel veri merkezlerinin kurulması, Veri Merkezi Organize Sanayi Bölgesi oluşturulması, bunun için yer tahsisi, enerji ve internet altyapısı gibi ortak gereksinimlerin bütüncül bir planlama çerçevesinde hayata geçirilmesi öneriler arasında yer aldı.

Kamu alımlarında öncelik yerli yazılıma

Kamu kurumlarının YZ çözümleri tedarik ederken yerli ürünlere puan avantajı sağlayan politikalar uygulaması, ihale şartnamelerinde yerli YZ yazılımları için avantaj tanınması veya pilot alımlar yapılması da raporda yer aldı. YZ sistemlerinin ihtiyaç duyacağı enerji talebi için enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve temini konusunda yatırımlar yapılması, yüksek performanslı hesaplama altyapısı için “Yapay Zekâ Süper Bilgisayar Mer