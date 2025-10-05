  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
Takip Et

TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada yoğun olacak. Meclis Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanunu görüşülecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ise çarşamba günü 14'üncü kez toplanacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor
Takip Et

Yeni yasama yılında Meclis gündemi hayli yoğun. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta Karayolları Trafik Kanunu teklifi ele alınacak.

36 maddelik teklif, trafik kurallarına uymayarak yol güvenliğini tehlikeye atanlara caydırıcı cezalar içeriyor. Düzenlemeye göre ehliyetsiz araç kullananlar 40 bin lira para cezası ödeyecek. Sahte plaka kullanmanın cezası ise 140 bin lira olacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan TBMM'de sunum yapacak

TRT Haber'in aktardığına göre 7 Ekim Salı günü, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, milletvekillerini bilgilendirecek.

Fatih Karahan'ın sunumunda küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikasına yönelik konulara yer vermesi bekleniyor. Toplantıda, Merkez Bankası'nın faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmeler öne çıkan başlıklar olacak.

Tarihi komisyon kadın ve gençleri dinleyecek

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan komisyon yeni haftada çalışmalarını sürdürecek.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 8 Ekim Çarşamba günü 14'üncü toplantısını yapacak. Bu toplantıda kadın ve gençlik platformlarının dinlenmesi bekleniyor.

Salı ve çarşamba günü ise Meclis'te grup toplantıları düzenlenecek. Siyasi partilerin genel başkanları gündeme ilişkin mesajlarını Meclis kürsüsünden verecek. 

Elektrik faturalarında adil dönem başlıyor: Yeni kademe sistemi yoldaElektrik faturalarında adil dönem başlıyor: Yeni kademe sistemi yoldaEnerji
Uzmanlar yorumladı: Konut almak için doğru zaman mı?Uzmanlar yorumladı: Konut almak için doğru zaman mı?Ekonomi
Gündem
Belediyeden medyaya, üniversiteden spora: Kayyum dalgası nasıl büyüdü?
Belediyelerden holdinglere: Kayyum dalgası nasıl büyüdü?
Dünyaca ünlü yıldız Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi!
Dünyaca ünlü yıldız Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi!
İETT duyurdu: İstanbul'da 6 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak
İETT duyurdu: İstanbul'da 6 Ekim'de toplu ulaşım ücretsiz olacak
Ayşe Barım’ın kardeşi: Bu tutuklama bizi ailece bitirdi, annemiz az kalsın felç geçiriyordu
Ayşe Barım’ın kardeşi: Bu tutuklama bizi ailece bitirdi, annemiz az kalsın felç geçiriyordu
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak: İşte alternatif güzergahlar
Kış lastiği uygulamasında tarih değişikliği Resmi Gazete'de
Kış lastiği uygulamasında tarih değişikliği Resmi Gazete'de