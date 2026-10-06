TBMM yeni yasama yılına yoğun gündemle başlıyor

TBMM Genel Kurulu, yeni yasama yılının ilk haftasında Türk Kızılay'ın görev, yetki, mali hak ve muafiyetlerini düzenleyen 9 maddelik kanun teklifini görüşecek. Türk Kızılay'ın faaliyetlerini daha etkin bir yapıda yürütebilmesi amacıyla hazırlanan teklifle, kurumun görev ve yetkileri ilk kez ayrı bir kanunla düzenleme altına alınıyor.

Teklife göre, Türk Kızılay; Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ülke milli cemiyetlerinden Türkiye'ye gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılmasında tek yetkili kuruluş olacak. Afet, savaş ve çatışma gibi olağanüstü durumlarda stratejik ürünlerin Kızılay iştiraklerinden ihalesiz teminine imkan tanınacak; böylece kritik malzeme ve hizmetlerin zaman kaybı olmaksızın tedariki sağlanacak. Ayrıca, söz konusu dönemlerde sahada görev yapan personele nakdi tazminat ödenmesi ve Kızılay şube başkanlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetlerinde yer alması da düzenlemede yer alıyor.

Dijital konaklama platformlarına yeni düzenleme

Meclis Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu ise saat 15.00’te "Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi"ni ele almak üzere toplanacak. Düzenleme ile yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetleri yasal zemine oturtulacak. Buna göre platformların Türkiye’de hizmet verebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması zorunlu olacak. Ayrıca platformlar, Turizm Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında pay ödeyecek.

Ekonomi yönetimi ve fon soruşturması gündemde

Yeni yasama yılında Meclis’in bir diğer önemli gündem maddesi de son dönemdeki "fon soruşturması" ile ilgili gelişmeler olacak. AK Parti grubu, benzer krizlerin önlenmesi amacıyla mevzuatta yapılması gereken değişiklikler üzerinde çalışırken, konunun Genel Kurul'da da milletvekillerince kapsamlı bir şekilde ele alınması bekleniyor.

Öte yandan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan bir sunum yapacak. Karahan’ın, küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon süreci ve para politikası çerçevesine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Meclis'te bugün ve yarın ayrıca siyasi parti grupları, haftalık grup toplantılarını gerçekleştirerek yeni yasama yılına dair yol haritalarını paylaşacak.