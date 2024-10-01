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TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı başladı: Erdoğan resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla geldiği TBMM'de törenle karşılandı.

Haber Merkezi
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TBMM'de 28. Dönem 3. Yasama Yılı başladı: Erdoğan resmi törenle karşılandı
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TBMM'nin 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Erdoğan, Meclis'e gelişinde TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Onur Kıtası'nı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şeref Kapısı önünde karşıladı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Meclis'te güvenlik önlemleri: Bomba arama köpeğiyle arama

Yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te geniş güvenlik önlemleri alındı. Genel Kurul salonu, açılış öncesinde bomba arama köpeği Ateş'in eşlik ettiği ekiplerce arandı.

Açılış için tüm milletvekillerinin masalarına çiçek bırakıldı.

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