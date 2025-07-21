TBMM'de Altan Öymen'e veda: Törene çok sayıda siyasi lider katıldı

Gazeteci, yazar ve CHP’nin eski genel başkanlarından Altan Öymen için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Bir süredir akciğer enfeksiyonu nedeniyle İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavi gören Öymen, 19 Temmuz’da yaşamını yitirdi.

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti

İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Öymen'in yaklaşık 15 gün önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle yeniden hastaneye yatışının yapıldığı aktarılarak "Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14.38'de hayatını kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verilmişti.

Altan Öymen için Meclis'te cenaze töreni düzenlendi

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Altan Öymen'in kızı Aslı Öymen katıldı.

Bahçeli ve Hikmet Çetin el ele yürüdü

Törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP eski Genel Başkanları Hikmet Çetin ile Kemal Kılıçdaroğlu kol kola girdi. Hikmet Çetin ve Devlet Bahçeli'nin el ele yürüdüğü görüldü.

Özel ve Kılıçdaroğlu tokalaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel son TBMM'de yapılan törende Altan Öymen adına taziyeleri kabul etti. Burada özel ile Kemal Kılıçdaroğlu tokalaştı.

Meclis'teki törenin sona ermesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde bir anma töreni daha gerçekleştirilecek.

Saat 15.00'te ise CHP Genel Merkezi önünde tören düzenlenecek. Öymen'in cenazesi 22 Temmuz Salı günü Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Altan Öymen kimdir?

20 Haziran 1932 tarihinde İstanbul’da doğan Altan Öymen aslen Trabzonludur. Ailesinin Ankara’ya taşınmasının ardından eğitim hayatına burada devam eden Öymen, 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

Gazetecilik kariyerine 1950 yılında Ulus gazetesinde parlamento muhabiri olarak adım atan Öymen, ilerleyen yıllarda Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet ve Radikal gibi gazetelerde muhabir, yazar, başyazar ve yönetici olarak görev yaptı. 1962-1966 yılları arasında Almanya’nın Bonn kentinde Türkiye Büyükelçiliği Basın Ataşeliği görevini üstlendi. 1972’de kurduğu ANKA Haber Ajansı’nı 1979 yılına kadar yönetti.

Altan Öymen’in siyasete adımı 1961 yılında Kurucu Meclis üyeliği ile başladı. 1977 ve 1995 genel seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e girdi. 1999 yılında CHP 27. Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkan seçildi. Bu görevini yaklaşık 15 ay sürdürdükten sonra 2000 yılında düzenlenen kurultayda görevi Deniz Baykal’a devretti. Öymen ayrıca bir dönem Turizm ve Tanıtma Bakanlığı görevinde de bulundu.