TBMM'de Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonu üyeleri belirlenecek

TBMM Başkanlığı seçiminin ardından ilk toplantısını salı günü gerçekleştirecek Genel Kurulda, Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarının partilere göre üye dağılımı belirlenecek.

Çarşamba günü AK Parti, CHP, YSP, MHP ve İYİ Parti gruplarına düşen Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonu üyelerinin isimleri okunacak ve oya sunulacak.

İhtisas komisyonları, Genel Kuruldaki üye seçiminin ardından en yaşlı üye başkanlığında toplanarak başkan, başkanvekili, katip üye ve sözcüden oluşan başkanlık divanını seçecek ve çalışmalarına başlayacak.

Perşembe günü ihtisas komisyonlarının başkanlık divanına seçilenler, Genel Kurulda okunacak.

AK Parti TBMM Grubu, partinin Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ve grup organlarının belirlenmesi için çarşamba günü saat 11.00'de basına kapalı toplanacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantıda yasama konularına ilişkin milletvekillerine bilgilendirme yapacak.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da iki aylık aranın ardından yeniden başlayacak.​​​​​​​