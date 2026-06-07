TBMM'de bu hafta gündem yoğun: Gözler CHP'nin grup toplantısında, yeni kanun teklifi komisyonda

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu hafta Genel Kurul ve komisyonlarda yoğun bir çalışma takvimi uygulanacak. Öte yandan, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin gelişmelerin ardından Özgür Özel’in Grup Başkanı olarak seçilmesi, Meclis’te CHP’nin grup toplantılarına yönelik tartışmaları da beraberinde getirdi. Siyasi kulislerde söz konusu toplantıların nasıl yürütüleceğine ilişkin değerlendirmeler sürüyor.

Çalışmalarını TBMM’de sürdüren Özgür Özel, geçen hafta salı günü düzenlenen grup toplantısında partililere hitap etmiş, Ferdi Zeyrek’in ölüm yıl dönümü olması dolayısıyla Manisa’da bulunacağından bu hafta grup toplantısı yapılmayacağını belirtmişti. Ancak 'Mutlak butlan' yönetiminin sözcüsü Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu hafta CHP grup toplantısında konuşacağını bildirdi. Bunun üzerine grup toplantı salonunda nasıl bir düzen olacağı konusunda gözler, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da salı gününe çevrildi.

TBMM’de salı ve çarşamba günleri diğer partilerin grup toplantıları da yapılacak. Çarşamba günü AK Parti grup toplantısının da yapılması bekleniyor.

Torba Kanun tekli

TBMM Genel Kurulu’nda salı günü, alkolle ilgili düzenlemeler ile kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet edinmesini yasaklayan hükümler içeren Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor. Görüşmelerine geçen hafta başlanan toplam 30 maddelik torba teklifin ilk 5 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, Çeltik Ekimi Kanunu'nda yapılan değişiklikle çeltik ekim alanının yerleşim yerlerine uzaklığı yeniden belirleniyor. Buna göre, çeltik tarlaları, il ve ilçe merkezlerine imar sınırından itibaren 500 metre, köy ve mahallelerde ise 50 metre uzaklıkta bulunabilecek.

Alkollü içki satış ve tanıtımına yönelik düzenleme

Alkollü içkileri üreten, ithal eden veya pazarlayanlar, her ne suretle olursa olsun hiçbir etkinliğe veya her türlü mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara ticaret ünvanlarıyla, ürünlerinin marka, amblem, logolarıyla, ürünlerin arz ambalajında yer alan ifade, şekil, isim, işaret ve görselleri kullanarak destek olamayacak.

Alkollü içkilerin veya alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, marka, logo, amblemleriyle arz ambalajında yer alan ifade, şekil, isim, işaret ve görseller iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde ve hiçbir etkinlik alanında bulundurulamayacak. Fermente alkollü içki markası, distile alkollü içki markası olarak, distile alkollü içki markası fermente alkollü içki markası olarak kullanılamayacak. Yurt genelinde 22.00-06.00 saatleri arasında perakende alkollü içki satış yasağına ilişkin ihlallere idari yaptırım uygulama yetkisi mahalli mülki amirliklere devrediliyor. Perakende ya da açık alkollü içki satışı yapılan iş yerlerine, yeni düzenlemeye uyum sağlamaları için hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre tanınacak.

Tarım arazilerinde kaçak yapılaşmaya karşı yeni tedbirler geliyor

Teklifte, tarım arazilerinin korunması amacıyla kooperatiflerin bu araziler üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmelerinin yasaklanması, ancak tarımsal amaçlı faaliyet gösteren kooperatiflerin bu çerçevedeki hak edinimlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı iznine tabi kılınması, tarım arazilerinde arazi kullanım planlarına aykırı fiillere yönelik yaptırım uygulanması, tarım arazileri üzerindeki izinsiz yapılara elektrik, su ve doğalgaz hizmeti götürülmesinin engellenmesine yönelik düzenlemeler yer alıyor.

İzin alınmadan yapılmış her türlü yapı ve tesise, ilgili idareler, kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su ve doğal gaz bağlantısı ve abonelikleri tesis edilmeyecek. Bu hükme aykırı davranan idare, kurum ve kuruluşlara her abone başına 100 bin lira idari para cezası verilecek.

Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırı hareket edilmesi halinde, 1000 liradan az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

DSİ arazileri ve veteriner hekim disiplin cezalarına yönelik yeni teklif

Ayrıca teklifte, DSİ’ye ait veya hissedar olduğu taşınmazlarının satışı ve kiralanmasına ilişkin düzenleme yapılması, veteriner hekimlere ilişkin kanunlarda yer alan disiplin cezalarının yeniden düzenlenmesi ve disiplin para cezalarının artırılması öngörülüyor.

Elektrik ve tarım düzenlemelerini içeren torba teklif Meclis’te

Karbon yutak ormanlarının kurulması, bazı arazilerde 2/B uygulamasının yapılabilmesine ilişkin düzenleme yapılması, Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan projeler için sürenin uzatılması, sözleşmesiz ve izinsiz şeker pancarı ekilememesi, şirketlerin belirlenen ekim alanı dışında pancar temininde izne tabi olması düzenleniyor. Torba kanun teklifinin görüşmelerinin bu hafta tamamlanması hedefleniyor.

Yeni kanun teklifi komisyonda

AK Parti tarafından geçen hafta sunulan 17 maddelik Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi’nin Milli Savunma Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor.

Teklif ile Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin özlük haklarının iyileştirilecek, sözleşmeli erbaş erlere kamuda istihdam sağlanacak. Bu kapsamda en az 7 hizmet yapan ve başvuru tarihi itibariyle 41 yaşını doldurmamış olan erbaş ve erler, kamu kurum ve kuruluşlarının infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik personeli, zabıta memuru, itfaiye eri olabilecek.

TSK’dan ayrılan subaylara yeniden görev yasağı düzenlemesi

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yapılan değişiklikle, askerlik hizmetini yapanlar hariç olmak üzere, TSK'dan her ne sebeple olursa olsun ayrılan subaylar yeniden muvazzaf olarak Silahlı Kuvvetler bünyesinde görev yapamayacak.

Kritik görevlerde bulunan Milli Savunma Bakanlığı merkez, taşra, yurt dışı teşkilatı, Jandarma, Sahil Güvenlik, Emniyet ve MİT personeli ile askeri ve kolluk öğrencileri ve bunların adayları hakkında terör iltisakı nedeniyle tesis edilen idari işlemlere karşı açılan idari davalarda, göreve iade yönünde verilen mahkeme kararlarının uygulanması için nihai kararların kesinleşmesi şartını getirilecek. Teklif bu hafta Milli Savunma Komisyonunda görüşülecek.

Ceza İnfaz Kurumları'nda inceleme raporları görüşülecek

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırılarını araştırmak üzere kurulan komisyonda akademisyenler sunum yapacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu’nda Niğde E Tipi Ceza İnfaz Kurumu ve Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu, İzmir Ceza İnfaz Kurumları ve Eskişehir Ceza İnfaz Kurumu inceleme raporları görüşülecek. Ayrıca, önümüzdeki dönemde inceleme yapılacak ceza infaz kurumlarına ilişkin yol haritası belirlenecek.