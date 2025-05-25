TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM’de bu hafta, Genel Kurul, komisyonlar ve parti çalışmaları açısından yoğun bir gündem bulunuyor. Son aylarda kamuoyunda tartışılan ve partilerin bayram öncesi çıkarılması için “örtülü uzlaşma” sağladığı infaz düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığı’na sunulması ve komisyonda görüşmelerin başlaması bekleniyor.

İnfaz düzenlemeleri

İnfaz paketinde, 31 Temmuz 2023 öncesinde cezaevine giren ancak 5 yıl denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilme hakkından yararlanamayanların, bu haktan faydalanmasını sağlayacak düzenleme yer alacak. Bu düzenlemede, suçun işlendiği tarih esas alınacak.

Cezaevi koşullarında tek başına hayatını sürdüremeyecek hastalar ile yaşlılar ve hamileler için de “evde infaz” düzenlemesi yapılacak. Hastalar için adli tıp raporu aranacak. Ayrıca özel infaz türleriyle ilgili de düzenlemeye gidiliyor.

Pakette, mükerrer suçlarla ilgili düzenlemenin yanı sıra, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması amacıyla 2 yılın altında hapis cezası alanların 8’de 1 veya 10’da 1 oranında hapis yatması gibi hükümler de yer alacak.

TBMM Genel Kurulu’nda, Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği hükümlerle ilgili yapılan düzenlemelerin yer aldığı torba kanun teklifleri görüşülecek.

Trafik Kanunu’nda değişiklik

TBMM Adalet Komisyonu’nda çarşamba günü, 36 maddeden oluşan ve ölümlü trafik kazalarının azaltılması amacıyla özellikle aşırı hız, kırmızı ışık ve şerit ihlalleri başta olmak üzere birçok ihlalde cezaların ağır oranlarda artırılmasına yönelik Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira, ehliyeti tedbiren geri alındığı veya iptal edildiği halde araç kullananlara 200 bin lira ceza verilecek. Trafikte düğün, asker uğurlama gibi gerekçelerle konvoy yapmak, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerde bulunmak yasak olacak. Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde makas atanlar, otoyollarda veya karayollarında araçlarını ters istikamette kullananlar, konvoy yapanlar, keyfi olarak araçlarını trafiği engelleyecek şekilde karayolu üzerinde durduranlar 90 bin lira para cezası ödeyecek ve ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri komisyonu

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nda bu hafta, Devlet Malzeme Ofisi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Tic. A.Ş, Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş, Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sümer Holding A.Ş'nin 2021-2022 yılı hesapları incelenecek.

DEM Parti'den MHP ve AK Parti'ye ziyaret

DEM Parti, PKK’nin fesih kararının ardından siyasi partileri ziyaretini sürdürüyor. DEVA, Saadet, CHP ve Gelecek partilerine ziyaret gerçekleştiren DEM Parti, 27 Mayıs Salı günü MHP’yi TBMM’de ziyaret edecek. DEM Parti bu hafta içinde AK Parti’yi de ziyarette bulunacak.

AK Parti grup yönetimini belirleyecek

Öte yandan, 28’inci yasama yılının ikinci dönemi dolayısıyla TBMM’de grubu bulunan partiler, grup yönetimlerini ve TBMM Başkanlık Divanı üyelerini yeniden belirliyor.

Bu kapsamda, AK Parti’nin 28 Mayıs Çarşamba günü kapalı grup toplantısında yapılacak seçimle grup yönetimini belirlemesi bekleniyor. Öte yandan, bu hafta Salı ve Çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak.