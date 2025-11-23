TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM’de yoğun mesai bu hafta da devam edecek.

TBMM Genel Kurulu’nda, geçen hafta geneli üzerinde görüşmelerine başlanan ve kamuoyunda "vergi paketi” olarak adlandırılan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklifte, Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, konut kira gelirlerine uygulanan istisna kaldırılıyor. İstisna tutarı 2025 yılı için 47 bin TL olarak uygulanıyordu. Emekliler muaf tutularak, kira geliri ne kadar olursa olsun gelir vergisi ödenmesi öngörülüyor.

Teklife göre, işverenlere hazineden verilen yüzde 4’lük prim desteği yüzde 2’ye düşürülüyor. İmalat sektöründe ise yüzde 5’lik destek devam edecek. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri ile laboratuvarlara ait ruhsatnameler de her yıl için alınacak. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler arasına özel gıda kontrol laboratuvarlarına verilen kuruluş izin belgeleri de eklenecek.

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler kapsamında her yıl için muayenehane uygunluk belgesi 20 bin lira, özel poliklinik ruhsatnamesi 30 bin lira, özel tıp merkezi ruhsatnamesi 50 bin lira olacak.

Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarına ait ruhsatnameler çerçevesinde ise her yıl için alınacak bedel, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinden 20 bin lira, ağız ve diş sağlığı polikliniklerinden 30 bin lira, ağız ve diş sağlığı merkezlerinden 40 bin lira, ağız ve diş sağlığı hastanelerinden 40 bin lira olacak.

Bu harçlar, büyükşehir belediyesi olan illerde, bir önceki takvim yılının son günü itibarıyla TÜİK tarafından yayımlanmış son verilere göre nüfusu 30 bini geçmeyen ilçeler hariç olmak üzere, bir kat artırımlı uygulanacak.

Turizm müessese belgeleri kapsamında birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgelerine ödenen harçlar da yıllık alınacak. Hayvanların muayene edildiği, hastalıklarının teşhis ve tedavilerinin yapıldığı muayenehane ve poliklinikler ile hastanelere verilen ruhsatnameler kapsamında alınacak harç bedeli, her yıl için veteriner hekim muayenehane ruhsatı 10 bin lira, veteriner hekim poliklinik ruhsatı 20 bin lira, hayvan hastanesi ruhsatı 40 bin lira olarak uygulanacak.

Harç bedeli, kıymetli maden rafinerileri kuruluş izin belgeleri 7 milyon 500 bin lira, kıymetli maden rafinerileri faaliyet izin belgeleri her yıl için 7 milyon 500 bin lira, kıymetli madenler aracı kurum ve kuruluşları faaliyet izin belgeleri her yıl için 5 milyon lira olacak.

Hava yolu ve genel havacılık işletme ruhsat harçları da düzenleniyor. Buna göre, her yıl için alınacak harç bedeli, tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak hava yolu işletmelerine verilen ruhsatlarda 2 milyon lira, sadece tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak hava yolu işletmelerine verilen ruhsatlarda 1 milyon 500 bin lira, tarifeli ve tarifesiz seferlerle sadece yük taşımacılığı yapacak hava yolu işletmelerine verilen ruhsatlarda 1 milyon lira, hava taksi işletmesi ruhsat harcında 500 bin lira, genel havacılık işletme ruhsatında 100 bin lira olarak uygulanacak. Bu hüküm 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Vakıf üniversitelerinde eğitim ücret artışını YÖK belirleyecek

Teklifle, vakıf üniversitelerinde mütevelli heyet tarafından tespit edilen ücretlerin güncellemesine ilişkin kurallar belirlendi. Buna göre vakıf üniversitelerinin hazırlık sınıfına ve/veya birinci sınıfa yerleştirme yılı dışındaki öğrenim ücretleri, cari yıl haziran ayı yıllık üretici fiyat endeksi artışı ile cari yıl haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi artışı ortalaması da dikkate alınarak YÖK’ün tespit edeceği esaslara göre olacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, noterler tarafından gerçekleştirilen tescil edilmiş araçların (ikinci el araçların) satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası kaldırılacak. Bu hüküm 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

SGK'den gelir veya aylık alanların, kendi sigortalılığı ve/veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle oluşan genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borçları, yüzde 25 oranını geçmemek üzere gelir veya aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecek. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, SGK tarafından düzenlenecek. Bu hüküm 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.

Kahramanmaraş depreminin etkilerini ve 2025 yılı ilave finansman ihtiyacını karşılamak için Bütçe Kanunu ile belirlenen net borç kullanım tutarına 595 milyar Türk lirası ilave edilecek.

Teklifte öngörülen düzenlemelere göre, tarım işçileri, ev hizmetlerinde çalışanların malullük-yaşlılık-ölüm primleri yüzde 21’e çıkıyor. Satın alınan mülklerin değerini tapuda düşük göstermenin cezası artacak. Sıfır ve ikinci el araç devirlerinde bin TL’den az olmamak üzere satış bedelinin binde ikisi harç ödenecek. Doğum hariç tüm borçlanma prim oranları yüzde 32’den yüzde 45’e çıkartılacak.

Bu kanun teklifine, emlak vergilerinin belirlenmesinde esas alınan rayiç bedellere ilişkin düzenleme de yapılacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dört bakanlığın bütçeleri görüşülecek

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bakanlıkların ve kamu idarelerinin 2026 yılı bütçe görüşmelerinde son haftaya giriliyor.

Komisyonda yarın Tarım ve Orman Bakanlığı, salı günü Adalet Bakanlığı, çarşamba günü Milli Savunma Bakanlığı, perşembe günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe teklifleri görüşülecek.

1 Aralık Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığının bütçe teklifinin görüşülmesiyle, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki maraton sona ermiş olacak.

TBMM’de salı ve çarşamba günleri partilerin grup toplantıları yapılacak.