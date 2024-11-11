TBMM'de bütçe maratonu sürüyor: Gündem yeni haftada da yoğun olacak

Haftalık çalışmasına 12 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon tarafından belirlenen adaylar Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul arasından kamu başdenetçisi seçecek.

Bu seçimin ardından Genel Kurul, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Teklife göre, casuslukla ilgili yeni suç ihdas edilecek; devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda suç işleyenler, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Boşanma davalarına yönelik düzenleme

Düzenlemeyle, boşanma davası reddinin kesinleşmesinin ardından ortak hayat kurulamamışsa yeniden dava açmak için gereken süre kısalacak.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda bu süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek.

Casusluk eylemlerine verilen cezalar da yeniden düzenlenecek. Bu tür suçlarla daha etkin mücadele edilmesinin amaçlandığı düzenlemeyle, başka devletler lehine suç işleyenler hem casusluktan hem de işledikleri suçlardan ceza alacak.

Teklifle ayrıca, noterlerin tatil gün ve saatlerinde çalışmasına ilişkin usul ve esaslar da düzenleniyor.

TBMM'de bütçe maratonu sürüyor

Meclis'te bütçe mesaisi yeni haftada da devam edecek.

Hafta boyunca Ticaret, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik,Hazine ve Maliye bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek. Bakanlar Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçe sunumlarını yapacak, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

İhtisas komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu basına kapalı gerçekleştireceği toplantısında Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporu'nun görüşmeleri kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkililerinden bilgi alacak.

Karma Komisyon 4 kamu denetçisi seçecek

Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonu da toplanarak, Alt Komisyon tarafından belirlenen 12 aday arasından 4 kamu denetçisi seçecek. Seçilen kamu denetçileri, Komisyonda yemin edecek.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 2023 Yılı Sayıştay Raporunu görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.