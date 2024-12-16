TBMM'de 'Çözüm Süreci' göndermesi! Önder: Cezaevi yolu gözüküyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e "çözüm süreci göndermesinde bulundu.

Kaya, "Çözüm Süreci'nin ihtimali bile sizi etkilemiş, olumlu anlamda. Sırf barış için tabi" dedi.

"Bize genellikle cezaevi yolu gözüküyor"

Önder ise, "Bu tür ihtimaller belirdiğinde bize genellikle cezaevi yolu gözüküyor, biz bunlarla etkilenecek insanlar değiliz" yanıtını verdi.

Kaya ise, "Süreçlerde değil ama sonuçlarında öyle" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Önder, Kaya'ya "Anlamamazlığa geleyim yoksa çok üzülürüm bu ifadelere" şeklinde yanıt verdi. Kaya ise, sözlerini geri aldığını söyledi.