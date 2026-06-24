TBMM’de emniyet düzenlemeleri görüşüldü: Kanun teklifinin 3 maddesi daha kabul edildi

Meclis Başkanvekili Celal Adan’ın başkanlığında toplanan Genel Kurul’da gündem dışı konuşmaların, milletvekillerinin birer dakikalık değerlendirmelerinin ve grup başkanvekillerinin açıklamalarının ardından siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergeler ele alındı. Yeni Yol, İYİ Parti, DEM Parti ve CHP tarafından verilen önergelerin reddedilmesinin ardından AK Parti’nin Meclis çalışma takvimine ilişkin önergesi görüşüldü.

Muhalefetten çalışma takvimine eleştiri

Önerge üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Meclis’in çalışma süresinin uzatılmasına yönelik uygulamaları eleştirerek, teklifin belirtilen süre içerisinde tamamlanmasının mümkün görünmediğini ifade etti.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu ise geçtiğimiz hafta yaşanan oy pusulası tartışmalarını gündeme taşıdı. Kavuncu, TBMM’nin yasama faaliyetlerine gölge düşüren bir süreç yaşandığını belirterek, çalışma düzenine ilişkin önergeye tepki gösterdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit de partisinin çalışmaya hazır olduğunu ancak Meclis mesaisinin toplumun öncelikli sorunlarına çözüm üretmesi gerektiğini söyledi. Koçyiğit, asgari ücret ve emekli maaşlarında iyileştirme yapılmasına yönelik düzenlemelerin öncelikli olması gerektiğini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise Temmuz ayında çalışma yapılmasına karşı olmadıklarını belirterek, vatandaşların beklediği ekonomik düzenlemelerin gündeme alınmasını istedi. Emir, asgari ücret ve emekli maaşlarına yönelik artış taleplerini yineledi.

AK Parti ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi

Görüşmelerin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan tarafından oylamaya sunulan önerge, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi.

Karara göre Genel Kurul, emniyet teşkilatına ilişkin düzenlemeleri içeren teklifin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek. Yarın gerçekleştirilecek birleşimde Sayıştay Başkanlığı seçimleri yapılacak, ardından uzman erbaşlara yönelik düzenlemeleri kapsayan teklif sonuçlanıncaya kadar çalışmalar devam edecek. Perşembe günü ise Türk Kızılay Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine başlanacak.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki enerji anlaşması yasalaştı

Genel Kurul’da daha sonra, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin hükümetlerarası anlaşmanın onaylanmasını öngören kanun teklifi görüşüldü.

Geçtiğimiz hafta tamamlanan değerlendirmelerin ardından yapılan açık oylamada anlaşma, AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilerek yasalaştı.

Anlaşma kapsamında Suudi Arabistan şirketleri tarafından Türkiye’de toplam 5 bin megavat kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları gerçekleştirilecek. İlk etapta Sivas ve Karaman’da, her biri 1000 megavat kapasiteli olmak üzere toplam 2 bin megavatlık güneş enerjisi santralinin kurulması planlanıyor. Projelerden elde edilecek elektrik enerjisi Türkiye tarafından 30 yıl süreyle satın alınacak.

Brezilya ile savunma sanayii iş birliği anlaşmasına onay

Genel Kurul’da ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi de ele alındı.

Siyasi parti temsilcilerinin söz talebinde bulunmamasının ardından maddeler ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Teklif, AK Parti ve MHP milletvekillerinin desteğiyle kabul edilerek kanunlaştı.

Mahalli idare taşınmazlarının satışında yeni düzenleme

Teklif üzerindeki görüşmeler sonucunda kabul edilen maddelerden biri, mahalli idarelere ait taşınmazların satış usullerine ilişkin oldu.

Yeni düzenlemeye göre taşınmazların satış bedeli peşin ya da taksitli olarak ödenebilecek. Taksitli satışlarda ihale sonucunda belirlenen bedelin en az yüzde 25’inin peşin ödenmesi, kalan kısmın ise iki yıl içinde 12 taksitte ve kanuni faiziyle birlikte tahsil edilmesi gerekecek.

İhalelerde ödeme yöntemi, taksit süresi ve taksit sayısı da şartnamede belirlenecek. Peşinat dışındaki tutarın teminat mektubu ile güvence altına alınması veya taşınmaz üzerine idare lehine ipotek tesis edilmesi halinde tapu alıcı adına devredilebilecek. Teminat ya da ipotek bulunmayan durumlarda ise tüm taksitler tamamlanmadan mülkiyet devri gerçekleştirilemeyecek.

Alıcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde idare, teminat mektubunu nakde çevirebilecek ya da ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla kalan alacağı faiziyle birlikte tahsil edebilecek. Ayrıca satış, kira, trampa ve sınırlı ayni hak tesisine ilişkin ihalelerde, taşınmazın tahmini bedelinin yüzde 3’ünden az olmamak ve yüzde 30’unu aşmamak üzere geçici teminat alınabilecek.

Deprem bölgesindeki KDV istisnasının süresi uzatılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde devam eden yatırım, proje ve faaliyetlerin öngörülen sürede tamamlanamaması nedeniyle Katma Değer Vergisi istisnasının süresi uzatılıyor.

Düzenlemeyle birlikte mevcut uygulamanın sona erme tarihi 31 Aralık 2028 olarak güncellenecek.

Bunun yanı sıra KDV Kanunu’nda da değişikliğe gidiliyor. Buna göre gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerine ait taksi, dolmuş, minibüs ve genel servis araçlarının ticari plakalarının devri KDV’den muaf tutulacak.

Elektronik ortamda tescil işlemi yapılabilen araçların satış sonrasında üç iş günü içinde tescil edilmesi zorunluluğu da değiştirilecek. Özellikle filo satışlarında yaşanan işlemsel gecikmeler dikkate alınarak bu süre 15 iş gününe çıkarılacak.

Genel Kurul çalışmalarına ara verdi

TBMM Genel Kurulu’nda teklifin 16’ncı maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşimi kapattı.

Genel Kurul’un 24 Haziran Çarşamba günü yeniden toplanacağı bildirildi.