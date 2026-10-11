TBMM’de fon mesaisi: 455 bin yatırımcının beklediği düzenleme Meclis gündeminde

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TBMM, yeni haftada yatırım fonlarına ilişkin düzenleme başta olmak üzere birçok konuyu gündemine alacak. AK Parti’nin Meclis’e sunduğu ve 455 bin 758 yatırımcıyı ilgilendiren 9 maddelik “Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi”, 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek.

Teklif, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen 7 fon şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini düzenliyor. Düzenlemede, fon varlıklarının nasıl satılacağı, yatırımcılara hangi koşullarda ödeme yapılacağı ve fon kayıp ya da zararlarının sorumlulardan nasıl tahsil edileceğine ilişkin hükümler yer alıyor.

Tasfiye edilecek yatırım fonlarında ödeme ve pay sahipliği sürecini SPK belirleyecek

Fon pay sahipliği, tasfiye ile görevlendirilecek kuruluşlar tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu, portföy saklama kuruluşları ve dağıtım kuruluşlarının kayıtları karşılaştırılarak fon ve hesap bazında belirlenecek.

Tasfiye süreci Sermaye Piyasası Kurulu’nun gözetim ve denetiminde yürütülecek. Kurul; fon varlıklarının tespiti, nakde çevrilmesi, değerleme esasları, fon pay sahipliğinin belirlenmesi, ara ve nihai ödeme süreçleri ile dağıtım sırasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisine sahip olacak.

Teklife göre net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan fon pay sahiplerine bu tutara kadar, 1 milyon liranın üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. İlk ara ödeme, endeksleme uygulanmamış net yatırım tutarıyla sınırlı olacak.

TÜFE ve Yİ-ÜFE ortalaması esas alınacak

Yatırımcılara yapılacak ödemeler, fonların mevcut varlıkları ile geri kazanılan, tahsil edilen veya iade edilen değerlerden karşılanacak. Nihai ödeme tutarının ise net yatırım tutarlarının TÜFE ve Yİ-ÜFE değişimlerinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanması öngörülüyor.

Düzenlemede, Sermaye Piyasası Kanunu’nda yer alan “piyasa bozucu eylemler”, “bilgi suistimali” ve “piyasa dolandırıcılığı” hükümleri kapsamındaki fiilleri işlediği ya da bunlarla birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi ve kurumlara ödeme yapılmaması da yer alıyor. Teklifin komisyondaki görüşmelerin ardından bir sonraki hafta Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor.

Meclisin diğer gündem başlıkları

KİT Komisyonu da bu hafta denetim faaliyetlerine başlayacak. Komisyon, denetim kapsamındaki 45 kamu kurum ve kuruluşunun 2023 ve 2024 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarını inceleyecek. İlk olarak Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün hesapları görüşülecek.

Genel Kurul’da ise geçen hafta görüşmelerine başlanamayan Türk Kızılay Kanun Teklifi’nin ele alınması bekleniyor. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na 2 üye seçimi yapılacak.

Meclis’in gündeminde BM-Habitat anlaşması ve AB toplantısı var

Genel Kurul gündemindeki bir diğer başlık, Türkiye ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı arasında Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkeleri için Türkiye’de BM-Habitat Bölge Ofisi kurulmasına ilişkin anlaşmanın onaylanmasını öngören kanun teklifi olacak.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu 13 Ekim Salı günü toplanacak. Başkanvekili seçiminin yapılacağı toplantıda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri “Türkiye-AB İlişkileri” başlıklı sunum gerçekleştirecek. TBMM’de siyasi partilerin grup toplantıları ise salı ve çarşamba günleri yapılacak.