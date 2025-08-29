TBMM’de ‘Gazze’ oturumu! Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in devlet terörü sürüyor

TBMM, Gazze için olağanüstü toplandı. Meclis’te açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail, Gazze'yi işgal harekatını genişletme kararı alarak insanlık suçlarını sürdürmeye devam etmektedir. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki her eylemi uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur, soykırımdır." dedi. Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'yi kıtlığa ve açlığa mahkum ettiğini belirtti.

“İsrail’in BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyelikleri askıya alınmalı”

Kurtulmuş, "Somut adımların acilen atılmasını, İsrail soykırım politikalarından dönene kadar BM dahil uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınmasını teklif ediyorum." dedi.

Kurtulmuş, "Filistin davası bizim için milli bir davadır. Özgür ve egemen Filistin devletinin kurulmasını sağlayana kadar bu mücadeleye destek olacağımıza söz veriyorum." diye konuştu.

“Filistinlilerin tehcirine karşıyız”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise "Geçtiğimiz yıl İsrail'in stratejisinin Gazze'yle sınırlı kalmayacağını ifade etmiştim. Öngörülerimizin gerçekleştiğini üzülerek görmekteyiz. İsrail temel insani değerleri hiçe saymaktadır. Türk milleti, Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir." dedi.

Fidan, "Filistinlilerin tehcirine karşıyız. Böyle bir plan bizim nezdimizde hükümsüzdür." diye belirtti.

“İsrail'in devlet terörü sürüyor”

Fidan, "Kalıcı bir ateşkesi teminen Katar ve Mısır ile temaslarımız devam etmekte. İsrail Gazze'de hiçbir meşru Filistin yönetimi istememekte. İsrail yardımların dağıtımını engelliyor. Açlığı silah olarak kullanıyor. Bu bir doğal afet değildir. İsrail'in devlet terörü sürmektedir." dedi.

“İsrail ile tüm ticari ilişkileri kestik”

"İsrail-İran arasındaki gerilim ise tüm bölge için risk teşkil etmektedir." diyen Fidan, "İsrail'le tüm ticari ilişkileri kestiklerini vurguladı.

Fidan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmayacağını bütün bölgeyi ateşe atacağını ifade etti.

Fidan, "Gazze'de işlenen vahşet insanlık tarihin en karanlık sayfalarından biri olarak kayda geçmiştir." dedi.

"İsrail'in sahte meşruiyet zemini çökmüştür"

"Gazze'deki acı tabloya rağmen zulme karşı duruşumuz sayesinde batılı ülkeler iki devletli çözümü benimsemeye başlamıştır." diyen Fidan, "İngiltere ve Fransa'nın aralarında olduğu ülkeler Filistin devletini tanıma kararını duyurmuşlardır. Gayretlerimiz sayesinde İsrail'in sahte meşruiyet zemini çökmüştür. Yaşanan vahşetin büyüklüğü karşısında maske düşmüştür. Batı vicdan muhasebesine mecbur kalmıştır. İspanya, İrlanda gibi ülkelerle temasımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Meclis olağanüstü toplantıya çağrıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu ele almak üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı.

Genel Kurul, bugün saat 14.00'te toplandı.