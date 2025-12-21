TBMM'de gergin anlar! Milletvekilleri birbirine girdi

TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Bütçe görüşmelerinde son olarak bütçe aleyhine konuşma yapmak için şahsı adına söz alan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Meclis’te konuşan AK Partililerin vatandaşın derdiyle ilgilenmediklerini, polemik yapmaktan başka bir şey yapmadıklarını belirtti.

"Sata sata bitiremediğiniz bütün KİT'ler o dönemde yapıldı"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın konuşmasında şunları söyledi:

"Ben burada bütçe konuşacağım, milletin derdinden konuşacağım. Asgari ücretliden, emekliden, emekçiden konuşacağım. Ama ilginç olan şu; 23 yıldır bütçe yapmakla övünen siyasal partinin bugün üç grup başkanvekilini bir de milletvekilini dinledik. Polemik yapmaktan başka hiçbir şey yapmadınız. Bir tek asgari ücret demediniz, emekli demediniz. Bizi televizyonlarında dinleyenler ben de dahil olmak üzere siyasetçilere inanmayın. Açsınlar TBMM tutanaklarından bunları teyit etsinler. Üç grup başkanvekili ve konuşan milletvekili bir tek emekli dediyse, asgari ücretli dediyse, esnaf dediyse, Cumhurbaşkanı Yardımcısı bıktıracak derece uzun konuşmasında bu vatandaşın gerçek derdiyle ilgili bir tek rakam verdiyse ben haksızım.

Polemiğin dibine vurmaya çalıştılar, yaşlarına bakıyorum birisi 1968'de doğmuş tek parti döneminden bahsediyor. Tek parti dönemini nereden biliyorsun okudun mu? Eksik okumuşsun çünkü tek parti demek Mustafa Kemal Atatürk demektir. Tek parti demek Mustafa Kemal Atatürk'ün uzunca bir dönem Başbakanlığını Celal Bayar yapmıştır, hiç mi duymadınız? Milletvekilliğini Adnan Menderes yapmıştır. Tek parti içerisinde kendi dedelerinizin de izini inkar ediyorsunuz. İşte o kadar tarih bilincinden uzaksınız. O tek parti döneminde Türkiye Cumhuriyeti emperyalizmin boyunduruğundan kurtarıldı, Osmanlı'nın borçları ödendi. 1929'da büyük dünya ekonomik buhranı varken kriz bütün dünyayı sarmışken sata sata bitiremediğiniz bütün KİT'ler o dönemde yapıldı. Siz o devletin en zor zamanlarında yaptığı KİT'leri yalnızca 65 milyar dolara bu yılki bütçenizin 2 trilyon 740 milyar liralık faiz parasına sattınız. Böylesine haramzadesiniz. Mustafa Kemal Atatürk düşmansınız, korkudan onu da söyleyemezsiniz. Atatürk'ün ruhu korkutuyor sizi, korkutmaya devam edecek.

"Sizin yedi sülaleniz CHP'ye hiçbir şey yapamaz"

Belediyelere ilişkin dünyanın iftirasını atıyorsunuz. Bir kanun teklifi verdik davalar TRT'den yayınlansın diye. Niye korkuyorsunuz yayınlansın da ak mıymış kara mıymış görelim. Bir tane imza atacaksınız. Ama atamazsınız çünkü işiniz iftira. Bütün siyasetçiler siyasete girmeden önceki mal varlıklarını ve her yılki mal varlığını açıklasın, internette yayınlansın dedik. Var mısınız? Buna bir imza atın görelim, bir tane cesur adam yok mu aranızda? Yatar kalkar CHP'ye hakaret etmeye çalışırsınız. Bu CHP, cumhuriyetin kurulmasından 50 gün evvel kurulmuş bir siyasal partidir. Bu CHP'yi kapatmaya çalışanlar olmuştur. CHP'nin Genel Başkanları tutuklanmıştır, saldırılar olmuştur. Bunları yapanlar başta Kenan Evren olmak üzere hepsi şu anda zebanilerle birlikteler sizde onların izinden gidin. Böyle cübbesine rozet taktırdığınız adamlar CHP'nin kapatılmasını talep ediyorlar. Sizin yedi sülaleniz CHP'ye hiçbir şey yapamaz.

Asgari nezakete sahip olmadığınız için CHP Genel Başkanlarına saldırıyorsunuz. CHP'nin kurultayları sizin kurultaylarınıza benzemez. Sizin kurultaylarınızda bir hafta evvel Erdoğan her türlü şeyi ayarlar sizi davet eder, siz planlanmış bir kurultayda el kaldırırsınız. Bizde öyle olmaz. Bizde CHP'nin delegeleri Türkiye'nin her yanından gelir, oyunu kullanırlar. CHP Genel Başkanları kurultaylarda değişir.

"Vatandaşı limon gibi ezdiniz o yüzden bu bütçeden bahsedemiyorsunuz"

Camdan evde oturanlar başkasının evini taşlamasın. Randevu deyince Rusya'nın uçağını düşürürsünüz, “kim düşürdü?” diye birbirinizle yarışırsınız. bir hafta sonra aklınız başınıza gelir. Putin'den randevu alırsınız sonra sizi Rus televizyonunun canlı yayınında iki dakika ayakta bekletirler, Türkiye de sizin adınıza utanır. Trump'tan randevu almaya çalışırsın, Trump sana randevu vermez. Jr. Trump'a 'İstanbul'a gel görüşelim' dersin. 250 tane Boeing alacaksın bizden, derler 'Eyvallah' deriz. Nadir toprak elementlerini vereceksiniz, veririz.

Bu bütçeyi niye konuşamıyorsunuz biliyor musunuz çünkü bu bütçenin yüzde 87'sini vatandaştan vergi olarak topluyorsunuz. Üstelik de onun yüzde 62'si maalesef dolaylı vergi. Siz vatandaşı limon gibi ezdiniz o yüzden bu bütçeden bahsedemiyorsunuz."

AK Parti- CHP arasında başlayan tartışma büyüdü

Günaydın'ın son konuşmayı yapmasının ardından sataşma gerekçesiyle AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu söz istedi. AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında Günaydın'ın konuşması sırasında başlayan sözlü tartışma, fiziksel müdahaleye dönüştü. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından birleşime ara verildi. Aranın ardından bütçelerin oylaması ile görüşmeler sona erdi.

Ayrıntılar geliyor...