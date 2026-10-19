TBMM'de gergin tokalaşma: Özel, Kılıçdaroğlu’nun elini böyle sıktı
Eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay için TBMM’de düzenlenen cenaze töreninde YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşılaştı. İki liderin tokalaşmasının ardından tören boyunca aralarında eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın bulunması ve ikilinin hiç konuşmaması dikkat çekti.
Vefat eden eski Manisa Milletvekili Hasan Gülay için bugün TBMM'de resmi cenaze töreni düzenlendi. YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşılaşması törende dikkat çekti.
Meclis merdivenlerinde protokol sırasındaki yerini alan Özgür Özel ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın bulunduğu noktaya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, sırayla törendekilerle tokalaştı.
Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun o anları saniye saniye kameralara kaydedildi.
Hiç konuşmadılar
Kısa süreli tokalaşmanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu, protokol safında eski TBMM Başkanı ve eski Manisa Milletvekili Bülent Arınç’ın yanına geçti.
Tören boyunca Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun arasında Bülent Arınç yer alırken, iki liderin tören süresince birbirleriyle hiçbir diyalog kurmaması dikkat çekti.
TBMM’de Hasan Gülay’ın öz geçmişinin okunması ve yapılan duanın ardından cenaze töreni sona erdi.