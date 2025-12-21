TBMM’de ikinci taciz iddiası: Soruşturma başlatıldı

Geçtiğimiz günlerde TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan öğrencinin cinsel tacize uğradığının ortaya çıkması sonrası başlatılan soruşturma kapsamında üç personel görevden alınarak tutuklanmıştı.

Bu gelişmenin ardından bir TBMM çalışanı hakkında, hizmetli kadrosunda çalışan bir kadın tarafından taciz iddiasıyla şikâyet dilekçesi verildi.

Edinilen bilgilere göre dilekçenin ardından TBMM Genel Sekreterliği tarafından idari inceleme başlatıldı. Şikâyete eklenen WhatsApp yazışmalarının incelendiği, tarafların ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Hakkında şikâyet bulunan kişiyle ilgili sürecin idari boyutta devam ettiği, incelemenin sonucuna göre gerekli adımların atılacağı bildirildi. Yetkililer, "soruşturmanın gizlilik esasına göre yürütüldüğünü ve tarafların haklarının korunacağını" belirtti.