TBMM'de "İran" oturumu: Kapalı görüşme 4 saat sürdü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen kapalı oturum yaklaşık 4 saat sürdü.

Oturumda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.

Genel Kurulda, Fidan ve Güler'in bilgilendirmesinin ardından siyasi parti grupları ile TBMM'de grubu bulunmayan partilerden iki milletvekili de söz aldı.

Meclis Başkanvekili Pervin Buldan, kapalı oturumun tamamlanmasının ardından birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.