  3. TBMM'de kamu denetçisi seçimi yapıldı
TBMM'de kamu denetçisi seçimi yapıldı

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonda, Şerif Yılmaz kamu denetçisi seçildi.

AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplanan Karma Komisyonda, Alt Komisyonun belirlediği adaylar Burhanettin Sağsöz, Hasibe Usta ve Şerif Yılmaz arasında kamu denetçisi seçimi yapıldı.

Yapılan üçüncü tur oylamada Yılmaz, kamu denetçiliğine seçildi. Yılmaz, seçimin ardından Karma Komisyonda yemin etti.

