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TBMM’de kolonyalı tartışma! CHP ve AK Parti'li vekiller birbirine girdi

AK Parti Konya milletvekili Mehmet Baykan, CHP’nin, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e neden sahip çıkmadığını sorgulaması üzerine tartışma çıktı. Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır elindeki kolonyayı AK Parti sıralarına doğru fırlattı.

Haber Merkezi
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TBMM’de kolonyalı tartışma! CHP ve AK Parti'li vekiller birbirine girdi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Ali Mahir Başarır elindeki kolonyayı AK Parti sıralarına fırlattı

Saat 14.00’te açılan oturumda gündem dışı konuşmalar sırasında AKP Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef alarak, "Son bu soruşturmalara yönelik, üzerine atılı suçlardan rahatsızsınız. Yoksa başka korkularınız mı var?" dedi.

Sonrasında ise genel kurul çalışmalarında söz alan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, CHP’nin Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e neden sahip çıkmadığını sorguladı. Baykan’ın sözleri CHP milletvekillerinin tepkisini çekerken, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır elindeki kolonyayı AK Parti sıralarına doğru fırlattı. Bunun üzerine iki parti milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi ve arbede yaşandı.

Yaşanan gerginlik üzerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, oturuma ara verdi.

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