TBMM'de mesai başlıyor: Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek

TBMM Genel Kurulu, iki aylık aradan sonra 1 Ekim Çarşamba günü çalışmalarına başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta milletvekillerine hitap edecek.

Erdoğan’ın hem iç politika hem dış politika hem de ekonomiye ilişkin önemli mesajlar vereceği Genel Kurul çalışmalarının bu yasama yılında en önemli gündem maddesi Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeler olacak.

Bu kapsamda, TCK, İnfaz Yasası ve TMK’da sürecin gidişatına göre önemli değişiklikler yapılacak.

Meclis’in diğer önemli maddelerinden biri de ekonomi alanında yapılacak bazı yasal düzenlemeler olacak. 7 Ekim günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak.

17 Ekim’e kadar ise Cumhurbaşkanı tarafından 2026 bütçe teklifi TBMM’ye gönderilecek. Türkiye'nin haberine göre, Plan Bütçe Komisyonunun bütçe mesaisinin ekim ayı sonunda başlaması bekleniyor.