  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM'de mesai başlıyor: Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek
Takip Et

TBMM'de mesai başlıyor: Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek

Yeni yasama yılına başlayacak olan TBMM’de en önemli başlık “Terörsüz Türkiye” süreci olacak. Ekonomiye yönelik düzenlemeler ve 2026 bütçe süreci de Meclis gündeminde yer alacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM'de mesai başlıyor: Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek
Takip Et

TBMM Genel Kurulu, iki aylık aradan sonra 1 Ekim Çarşamba günü çalışmalarına başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılışta milletvekillerine hitap edecek.

Erdoğan’ın hem iç politika hem dış politika hem de ekonomiye ilişkin önemli mesajlar vereceği Genel Kurul çalışmalarının bu yasama yılında en önemli gündem maddesi Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeler olacak. 

Bu kapsamda, TCK, İnfaz Yasası ve TMK’da sürecin gidişatına göre önemli değişiklikler yapılacak.

Meclis’in diğer önemli maddelerinden biri de ekonomi alanında yapılacak bazı yasal düzenlemeler olacak. 7 Ekim günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak. 

17 Ekim’e kadar ise Cumhurbaşkanı tarafından 2026 bütçe teklifi TBMM’ye gönderilecek. Türkiye'nin haberine göre, Plan Bütçe Komisyonunun bütçe mesaisinin ekim ayı sonunda başlaması bekleniyor.

Senetlere karekod uygulaması ile sahteciliğin önüne geçilecekSenetlere karekod uygulaması ile sahteciliğin önüne geçilecekEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 28 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 28 Eylül 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den hava raporu: Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkisini gösterecek! İşte tahminlerMeteoroloji'den hava raporu: Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava etkisini gösterecek! İşte tahminlerGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (28 Eylül 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Gündem
Orient Ekspres 1 Ekim’de İstanbul’a gelecek
Orient Ekspres 1 Ekim’de İstanbul’a gelecek
Vahap Seçer: İlk seçimlerde Çankaya’ya Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanı göndereceğiz
Vahap Seçer: İlk seçimlerde Çankaya’ya CHP'li bir cumhurbaşkanı göndereceğiz
Ekrem İmamoğlu: Özgür Özel’in beni ilk haftadan beri ziyaret etmesi ve fikir alışverişlerimiz beni hücremde güçlü tuttu
İmamoğlu: Özgür Özel’in ziyaretleri ve fikir alışverişlerimiz beni hücremde güçlü tuttu
CHP PM kurultayın ardından ilk kez toplandı: MYK değişmedi
Olağanüstü kongre sonrası CHP'de MYK değişmedi
Bahçeli: Çevremizde barış, istikrar ve güvenlik odaklı bir huzur kuşağı oluşturmak dış politikamızın özüdür
Devlet Bahçeli'den açıklamalar: "TRÇ İttifakı" önerisinin detayları
Bakan Fidan: Filistin davasını en güçlü şekilde savunduk
Bakan Fidan: Filistin davasını en güçlü şekilde savunduk