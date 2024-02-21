TBMM'de muhalefetin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

Genel Kurulda, Saadet Partisinin "kamuda tasarruf"; İYİ Parti'nin "su kaynakları"; DEM Parti'nin "anadil" ile CHP'nin "emekliler" ile ilgili araştırma komisyonu kurulmasına dair önergelerinin bugün ele alınması önerileri ayrı ayrı görüşüldü. Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda öneriler kabul edilmedi.

Genel Kurulda daha sonra AK Parti Grubu'nun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriyle, Türkiye ile Azerbaycan arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Katar arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, gündemin ön sıralarına alındı.

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile gündemin ön sırasına alınan iki uluslararası anlaşmanın kabul edilmesi halinde TBMM Genel Kurulu yarın toplanmayacak.

Genel Kurulda, AK Parti'nin grup önerisinin ardından, sağlık alanında düzenlemeler içeren Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine geçildi.