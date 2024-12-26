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TBMM’de ortak grup arayışında üçlü formül! Bağımsızlarla görüşmeler başladı

Meclis'te Saadet-Gelecek Grubu'nun düşmesinin ardından yeniden grup kurulması için üçlü forrmül üzerinde duruluyor. Gelecek Partisi, Saadet Partisi ile DEVA Partisi arasında çalışmalar başlarken bağımsızlar ile de görüşmeler yapılıyor.

Haber Merkezi
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TBMM’de ortak grup arayışında üçlü formül! Bağımsızlarla görüşmeler başladı
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Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın, Gelecek Partisi'nden istifa ederek AKP'ye katılmasının ardından Meclis’te Saadet-Gelecek Grubu düşmüştü. 

Ortak grup arayışında üçlü formül

Meclis’te yeniden grup kurulması için Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi arasında genel başkanlar düzeyinde görüşmeler başladı. 

Saadet Partisi Siyasi İşler Başkanı ve Ankara Milletvekili Mesut Doğan, yaptığı açıklamada, üç parti arasında grup kurma çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirterek, "Genel başkanlar düzeyinde görüşmeler yapıldı. Bir haftaya kadar da büyük bir ihtimalle kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadesini kullandı. 

Bağımsızlarla görüşmeler başladı

Üç parti arasında süren görüşmelerin yanı sıra bazı bağımsız milletvekilleriyle de temaslar sürüyor.

Bazı bağımsız milletvekillerinin de oluşturulacak yeni gruba katılmasının beklendiği ifade edildi.

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