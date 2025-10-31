TBMM'de PKK tartışması: Numan Kurtulmuş salonu terk etti

TBMM bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz alan İYİ Partili Erhan Usta’nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a yönelik, “PKK sevdanız nereden geliyor?” diye sorması komisyonu karıştırdı.

Usta’nın sözüne tepki gösteren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Yedi ceddi ortada olan bir adamım. Hadsizliktir. Ben PKK sevdalısı falan değilim. Bu yaptığınız siyasi şovu da sürdürmeyin” dedi. Usta’ya tepki gösteren Meclis Başkanı Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Salonunu terk etti.

Kurtulmuş’un ayrılmasının ardından oturuma ara verildi. Aranın ardından İYİ Partili Erhan Usta, "Gelmesin, onu Meclis Başkanı olarak kabul etmiyorum" sözleriyle itirazını sürdürdü.

