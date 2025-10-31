  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM'de PKK tartışması: Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Takip Et

TBMM'de PKK tartışması: Numan Kurtulmuş salonu terk etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bütçe görüşmelerinin sürdüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tansiyon yükseldi. İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta’nın, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a “PKK sevgisi sizde nereden geliyor?” şeklindeki sorusu komisyonda gerginliğe yol açtı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM'de PKK tartışması: Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Takip Et

TBMM bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda söz alan İYİ Partili Erhan Usta’nın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a yönelik, “PKK sevdanız nereden geliyor?” diye sorması komisyonu karıştırdı.

Usta’nın sözüne tepki gösteren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Yedi ceddi ortada olan bir adamım. Hadsizliktir. Ben PKK sevdalısı falan değilim. Bu yaptığınız siyasi şovu da sürdürmeyin” dedi. Usta’ya tepki gösteren Meclis Başkanı Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Salonunu terk etti.

Kurtulmuş’un ayrılmasının ardından oturuma ara verildi. Aranın ardından İYİ Partili Erhan Usta, "Gelmesin, onu Meclis Başkanı olarak kabul etmiyorum" sözleriyle itirazını sürdürdü.

Ayrıntılar Geliyor

Gündem
MHP İl teşkilatında istifa depremi: 7 yönetici partisinden ayrıldı
MHP İl teşkilatında istifa depremi: 7 yönetici partisinden ayrıldı
AK Partili Belediye Başkanı Salih Çakmak, trafik kazası geçirdi
AK Partili Belediye Başkanı Salih Çakmak, trafik kazası geçirdi
Muazzez Abacı son durum nedir ne oldu? Muazzez Abacı sağlık durumu iyi mi?
Muazzez Abacı son durum nedir ne oldu? Muazzez Abacı sağlık durumu iyi mi?
ABD’nin Ankara Büyükelçisi'nden vize açıklaması: Türk vatandaşlarının randevu süresi kısaldı mı?
RANDEVU SÜRESİ KISALDI MI?
UNESCO ödüllü çini ustası Hamza Üstünkaya hayatını kaybetti
UNESCO ödüllü çini ustası Hamza Üstünkaya hayatını kaybetti
Özgür Özel’in "Kıbrıs’ta 5,5 milyon liralık bahis" iddiası sonrası savcılık harekete geçti: Soruşturma başlattı
Özel’in "Kıbrıs’ta 5,5 milyonluk bahis" iddiası sonrası savcılıktan soruşturma