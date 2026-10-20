TBMM'de sandalye dağılımı değişti: AK Parti’nin vekil sayısı 281’e yükseldi
Bağımsız Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'un AK Parti'ye katılmasıyla Meclis'teki sandalye dağılımı değişti. AK Parti'nin milletvekili sayısı 281'e yükselirken bağımsız milletvekili sayısı 10'a düştü.
Bağımsız Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun'un AK Parti'ye katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) sandalye dağılımı değişti.
Böylece, AK Parti'nin sandalye sayısı 281'e yükseldi; TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 10'a düştü.
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yaşamını yitirmesi, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanması, seçim bölgelerinden belediye başkanı seçilen CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye inmişti.
TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle: