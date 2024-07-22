TBMM’de sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerinde gerginlik

Besti KARALAR/ANKARA

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında toplandı.

Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilen komisyona, bir kez daha gerginlik damgasını vurdu.

Muhalefet milletvekilleri görüşmeyi tıkamaya çalıştı

Kanun teklifinin geri çekilmesini isteyen muhalefet milletvekilleri, Meclis İçtüzüğünün tanıdığı tüm hakları kullanarak görüşmeleri tıkamaya çalıştı.

TBMM Koruma ve Daire Başkanlığı, görüşmeler öncesinde Meclis koridorlarında güvenlik önlemi alarak 4 noktada kontrolleri sıkı tuttu. Davetli olmayanlar, komisyon toplantısına alınmadı.

Kendilerini hayvan hakları savunucusu olarak nitelendiren bir grup, komisyon toplantısı öncesinde, Meclis Ana Bina koridorlarında slogan atarak teklifi protesto etti ve teklifin geri çekilmesini istedi.

Eylemciler, komisyon toplantısında çıkan muhalefet milletvekillerine tepki gösterdiler. Sık sık karşılıklı laf atmaların yaşandığı komisyon toplantısı devam ediyor.

'Ötenazi' kelimesi çıkarılıyor

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; başıboş sokak köpekleri düzenlemesinden “Ötenazi” kelimesi çıkarılıyor “Veterinerlik Hizmetleri Kanunu’nun 9 Maddesi’nin 3. Fıkrası’nda yer alan hükümler uygulanır” hükmü ekleniyor.