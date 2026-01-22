TBMM'de soyadı polemiği! AK Partili Zengin, CHP'li vekilleri tek tek saydı

AK Part, Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Özlem Zengin, Meclis Genel Kurulu’nda, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı’nın “Grup başkanvekilinin soyadı Zengin, bu yüzden zenginlere alaka duyuyorlar” sözlerine tepki gösterdi.

Soyadının çiftçi dedesinden geldiğini belirten Zengin, soyadı üzerinden yapılan eleştirilere karşı, “Bu muhakeme düzeyiyle siyaset yapacaksanız işiniz zor” dedi.

Zengin, Ocaklı’ya yönelik eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

Benim soyadım Zengin. Bir köy çocuğu olarak soyadım Zengin. Şimdi Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı Bey, Murat Emir Bey burada değil sanıyorum. Şimdi konuşma yapıyor... Yani buna cevap vermekten hicap duyuyorum ama düşünebiliyor musunuz? Diyor ki: 'Grup Başkanvekilinin soyadı Zengin olduğu için zenginlere alaka duyuyorlar' diyor. Yani bu muhakeme düzeyiyle siyaset yapacaksanız, valla işiniz zor.

Ben şimdi şöyle baktım milletvekillerine:

İlhami Bey var, soyadı Kesici. Bilmiyorum kimi kesti şimdiye kadar?

Sururi Bey var, Çorabatır. Bilmiyorum çorap batırmışlar mıdır kendisine?

Mehmet Bey var, Çorum Milletvekili, Tahtasız. Yani 'tahtasız' kelimesinin mecazi olarak ne anlama geldiğini bilirsiniz.

Nurten Hanım var, Yontar soyadı. Kimseyi yonttu mu bilmiyorum?

Sibel Hanım var, Suiçmez. Herhalde gün içinde su içiyordur kendisi.

Veli Bey var, Veli Ağbaba. Bilmiyorum ağa mıdır? Öyle diyenler var Malatya'da, pek çok şeyin ağası olduğunu söyleyenler var.

Ve Murat Emir Bey var. Bilmiyorum bir emirliğin yöneticisi midir kendisi?

Şimdi bazı şeyleri söylerken Allah rızası için bir muhakeme içinde yapalım değerli arkadaşlarım. Bir Kasap da var, kesen var mı bilmiyorum...

Dün burada bağrış çağrışta kayboldu ama bir kez daha ifade ediyorum: Biz bu ülkede en alt gelir düzeyinden insanların oyunu alarak buraya geldik. O yüzden o kelimenin ne anlama geldiğini gayet iyi biliyoruz.