TBMM'de stajyer öğrenciye taciz soruşturması: 1 kişi tutuklandı

TBMM Genel Sekreterliği, stajyer çalışanın tacize uğraması ile ilgili yürütülen soruşturmaya dair bir açıklama yaptı. Olayda bir kişi tutuklandı.

TBMM Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, 4 Aralık 2025’te Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne başvuran D.K., TBMM’de stajyer olarak görev yaptığı dönemde Meclis lokantasında çalışan H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığını bildirdi. Başvuru üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Mağdurun ifadesi Çocuk İzleme Merkezi’nde alınırken, şüpheli H.İ.G. savcılık talimatıyla 10 Aralık 2025’te gözaltına alındı. Şüpheli, bugün sevk edildiği Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından çocuğa karşı cinsel taciz suçundan tutuklandı.

TBMM Genel Sekreterliği, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü belirterek kamuoyuna bilgi verdi.

Ne olmuştu?

Meclis Genel Sekreterliği’nden yapılan açıklamada, 2024-2025 eğitim döneminde görev yapan bir stajyerin ailesi tarafından , 19 Kasım'da şikayet dilekçesi verildiği belirtildi.

20 Kasım'da iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Dilekçede yer alan iddiaların titizlikle incelendiği, bunun neticesinde aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin 4 Aralık'ta görevinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada "Şikayete tabi diğer kişiler hakkında soruşturma derinlemesine devam etmektedir.” denildi.