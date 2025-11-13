TBMM'de "suç işleyen çocuklar" ile ilgili araştırma komisyonu kurulacak

  1. Ekonomim
TBMM'de, "suç işleyen çocuklar" konusunun da ele alınacağı çocuklarla ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulacak.

Kamuoyunun gündeminde yer alan suç işleyen çocuklar konusu TBMM gündemine gelecek. AK Parti ve diğer siyasi partilerin TBMM Genel Kuruluna sunacağı ortak öneriyle, Anayasa'nın 41. maddesindeki düzenlemeler de dikkate alınarak, çocuğun üstün yararı gözetilerek "çocuklarla ilgili Meclis araştırma komisyonu" kurulması talep edilecek.

Komisyonun çalışma süresi 3 ay sürecek

Genel Kurulda önerinin kabul edilmesinin ardından kurulması planlanan komisyonda, "suç işleyen çocuklar" konusu da ele alınacak.

Yasal düzenlemelerin ele alınacağı komisyonda, farklı kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları da dinlenecek, çocukların suç işlemesinin engellenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak, gerek görüldüğü halde bu süre bir ay daha uzatılabilecek. Öte yandan komisyon, Ankara dışında da çalışmalar yapabilecek.

