  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM'de suça sürüklenen çocuklar için komisyon kuruldu
Takip Et

TBMM'de suça sürüklenen çocuklar için komisyon kuruldu

Çocukların suça sürüklenmesine neden olan faktörler TBMM'de masaya yatırılacak. TBMM’de kurulan araştırma komisyonu, aile yapısından sosyal risklere, bakım sistemlerinden rehabilitasyona kadar geniş kapsamlı bir çalışma yürüterek kalıcı çözüm önerileri hazırlayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM'de suça sürüklenen çocuklar için komisyon kuruldu
Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi, çocukların suça yönelmesine yol açan etkenleri kapsamlı şekilde incelemek amacıyla yeni bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını kararlaştırdı.

Kurulacak komisyon, risk faktörlerini detaylı olarak belirleyip çözüm önerileri geliştirmeyi ve bu doğrultuda kalıcı politikalar oluşturmayı amaçlıyor. TBMM Genel Kurulu’nun kararıyla faaliyete geçecek olan komisyon, başlangıçta üç ay süreyle çalışacak; gerektiğinde bu süre bir ay daha uzatılabilecek. Ayrıca komisyona, Ankara dışındaki bölgelerde de araştırma yapabilme yetkisi verildi.

Komisyonun üye listesi önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu tarafından belirlenecek. Üyelerin seçilmesinin ardından komisyon resmen çalışmaya başlayacak.

Koruyucu politikalar TBMM Araştırma Komisyonu gündeminde

Komisyon, çocukların suça yönelmesine neden olan ekonomik, sosyal ve psikolojik etkenleri derinlemesine inceleyecek. Çalışmalar kapsamında ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve alan uzmanlarının görüşlerine başvurulacak.

Çocukların yaşam kalitesini yükseltmek, aile ve eğitim kurumları arasındaki bağı güçlendirmek ve risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu sosyal politikalar geliştirmek, komisyonun öncelikleri arasında yer alacak.

Kapsayıcı çözüm önerileri geliştirecek

Komisyon; çocukların toplumsal yaşama katılımını artırmaya yönelik modelleri, mevcut bakım sistemlerinin güçlendirilmesini, çeşitlendirilmesini ve koruma altındaki çocukların güvenliğinin artırılmasını da değerlendirecek.

Ayrıca, suça sürüklenme nedenleri ile rehabilitasyon süreçleri ayrı başlıklar halinde ele alınacak. Komisyon, tüm bu veriler ışığında sürdürülebilir ve kapsayıcı çözüm önerileri geliştirecek yeni bir rapor hazırlayacak.

ABD medyası duyurdu: Trump, 28 maddelik Rusya-Ukrayna barış planını onayladıABD medyası duyurdu: Trump, 28 maddelik Rusya-Ukrayna barış planını onayladıDünya

 

Bursa kestane şekeri AB’den coğrafi işaret tescili aldıBursa kestane şekeri AB’den coğrafi işaret tescili aldıŞehirler

 

Gündem
Ağıralioğlu'ndan CHP'ye: Bunu şimdi demeyecekse ne zaman diyecek?
Ağıralioğlu'ndan CHP'ye: Bunu şimdi demeyecekse ne zaman diyecek?
CHP'den TRT'ye yürüme kararı: Tarih verildi
CHP'den TRT'ye yürüme kararı: Tarih verildi
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum kararı AYM'ye taşındı
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum kararı AYM'ye taşındı
İkinci zehirlenme vakası! Aynı apartmanda biri bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı
İkinci zehirlenme vakası! Aynı apartmanda biri bebek 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Sanatçı Eda Saraç hakkında tahliye kararı
Sanatçı Eda Saraç hakkında tahliye kararı
Gıda zehirlenmelerinin araştırılma önerisi TBMM'de reddedildi
Gıda zehirlenmelerinin araştırılma önerisi TBMM'de reddedildi