TBMM'de suça sürüklenen çocuklar için komisyon kuruldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi, çocukların suça yönelmesine yol açan etkenleri kapsamlı şekilde incelemek amacıyla yeni bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını kararlaştırdı.

Kurulacak komisyon, risk faktörlerini detaylı olarak belirleyip çözüm önerileri geliştirmeyi ve bu doğrultuda kalıcı politikalar oluşturmayı amaçlıyor. TBMM Genel Kurulu’nun kararıyla faaliyete geçecek olan komisyon, başlangıçta üç ay süreyle çalışacak; gerektiğinde bu süre bir ay daha uzatılabilecek. Ayrıca komisyona, Ankara dışındaki bölgelerde de araştırma yapabilme yetkisi verildi.

Komisyonun üye listesi önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu tarafından belirlenecek. Üyelerin seçilmesinin ardından komisyon resmen çalışmaya başlayacak.

Koruyucu politikalar TBMM Araştırma Komisyonu gündeminde

Komisyon, çocukların suça yönelmesine neden olan ekonomik, sosyal ve psikolojik etkenleri derinlemesine inceleyecek. Çalışmalar kapsamında ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve alan uzmanlarının görüşlerine başvurulacak.

Çocukların yaşam kalitesini yükseltmek, aile ve eğitim kurumları arasındaki bağı güçlendirmek ve risk altındaki çocuklara yönelik koruyucu sosyal politikalar geliştirmek, komisyonun öncelikleri arasında yer alacak.

Kapsayıcı çözüm önerileri geliştirecek

Komisyon; çocukların toplumsal yaşama katılımını artırmaya yönelik modelleri, mevcut bakım sistemlerinin güçlendirilmesini, çeşitlendirilmesini ve koruma altındaki çocukların güvenliğinin artırılmasını da değerlendirecek.

Ayrıca, suça sürüklenme nedenleri ile rehabilitasyon süreçleri ayrı başlıklar halinde ele alınacak. Komisyon, tüm bu veriler ışığında sürdürülebilir ve kapsayıcı çözüm önerileri geliştirecek yeni bir rapor hazırlayacak.